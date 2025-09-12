Future Fuels: Grünes Licht für Hornby - Genehmigungen beantragt!
Ein ehrgeiziges Explorationsprojekt in Nunavut könnte die Energiewende beschleunigen und nachhaltige Rohstoffquellen erschließen.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Future Fuels Inc. hat Explorationsgenehmigungen für das Projekt "Hornby" beantragt, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Das geplante Explorationsprogramm für 2025 umfasst geophysikalische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen auf staatlichem Besitz.
- Das Hornby-Projekt erstreckt sich über 3.407 Quadratkilometer und hat Potenzial für Uran- und Kupfervorkommen, die für die globale Energiewende wichtig sind.
- Eine Gravitationsbodenuntersuchung wird durchgeführt, um mit Uran verbundene Alterationssysteme und mögliche Mineralisierungen zu identifizieren.
- Future Fuels hat einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan erstellt und arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften und indigenen Gruppen zusammen.
- Für 2026 plant das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm mit bis zu 10.000 Metern Bohrungen auf vorrangigen Zielen und die Errichtung eines saisonalen Camps.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2670EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,74 % im
Minus.
-3,68 %
-10,27 %
-32,12 %
+12,93 %
-59,06 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
