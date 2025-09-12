dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Stabilisierung setzt sich fort
- Dax startet mit minimalem Plus von 0,1 Prozent.
- US-Indizes erreichen Rekordhöhen durch Zinshoffnungen.
- Asiatische Märkte legen zu, Nikkei weiter auf Rekordkurs.
FRANKFURT (dpa-AFX)
DEUTSCHLAND: - MINIMALES PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte. Auf Wochensicht hat sich der Dax bis Donnerstagabend um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart stabilisiert. Er war dabei um seine 100-Tage-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun bei 23.834 Punkten für Widerstand. Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.
USA: - INDIZES AUF REKORDJAGD - Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erreichten Höchststände. Nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und wie erwartet ausgefallenen Inflationszahlen gilt es unter Händlern mittlerweile als nahezu sicher, dass die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sogar ein großer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte erscheint möglich. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt. Der Dow zog um 1,36 Prozent auf 46.108,00 Punkte an. Seine Bestmarke liegt nun bei gut 46.137 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 6.587,47 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,60 Prozent auf 23.992,56 Punkte.
ASIEN: - IM PLUS - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um ein weiteres Prozent nach oben und setzte damit seine jüngste Rekordrally fort. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt fast 1,5 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen konnte dagegen nur leicht zulegen.
DAX 23703,65 0,30%
XDAX 23755,57 0,67%
EuroSTOXX 50 5386,77 0,47%
Stoxx50 4577,67 0,48%
DJIA 46108,00 1,36%
S&P 500 6587,47 0,85%
NASDAQ 100 23992,56 0,60%
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
RENTEN:
Bund-Future 129,04 -0,05%
DEVISEN:
Euro/USD 1,1726 -0,06%
USD/Yen 147,49 0,19%
Euro/Yen 172,97 0,13%
BITCOIN:
Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 115.474 -0,05%
ROHÖL:
Brent 65,86 -0,51 USD WTI 61,83 -0,54 USD °
Der am Montag beginnende Aufwärtskanal ist gestern nach unten mit einer fetten Stundenkerze nach unten verlassen worden. Um 23600 liegt ein supportbereich. Dieser wurde von den Bullen mehrfach verteidigt, aktuell taxt IG den Markt um 23600. Entweder startet von hier aus eine bullische Phase, oder eben die Bären ziehen den Index wieder runter zum Startpunkt bei 23550. Hier muss aber nicht Ende sein mit runter. Der interessierte Leser erinnert sich an meine These, das der September zur Grundsteinlegung für die Q4-Ralley mit Start Anfang Oktober.
PS: RWE pendelt in sehr kleiner Bandbreite um 35,7x rum. Immer noch gilt, kann der Kurs oberhalb von 35,96€ per Stunde schließen, sollte der nächste step aufwärts erfolgen. Immerhin, roter DAX, aber grüne RWE !!!
Das altbekannte Hütchenspiel. 🥳 🥳 🥳