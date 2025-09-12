    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilisierung setzt sich fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit minimalem Plus von 0,1 Prozent.
    • US-Indizes erreichen Rekordhöhen durch Zinshoffnungen.
    • Asiatische Märkte legen zu, Nikkei weiter auf Rekordkurs.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stabilisierung setzt sich fort
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - MINIMALES PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte. Auf Wochensicht hat sich der Dax bis Donnerstagabend um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart stabilisiert. Er war dabei um seine 100-Tage-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun bei 23.834 Punkten für Widerstand. Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.329,21€
    Basispreis
    15,96
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.320,00€
    Basispreis
    16,07
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - INDIZES AUF REKORDJAGD - Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erreichten Höchststände. Nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und wie erwartet ausgefallenen Inflationszahlen gilt es unter Händlern mittlerweile als nahezu sicher, dass die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sogar ein großer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte erscheint möglich. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt. Der Dow zog um 1,36 Prozent auf 46.108,00 Punkte an. Seine Bestmarke liegt nun bei gut 46.137 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 6.587,47 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,60 Prozent auf 23.992,56 Punkte.

    ASIEN: - IM PLUS - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um ein weiteres Prozent nach oben und setzte damit seine jüngste Rekordrally fort. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt fast 1,5 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen konnte dagegen nur leicht zulegen.

    ^
    DAX 23703,65 0,30%
    XDAX 23755,57 0,67%
    EuroSTOXX 50 5386,77 0,47%
    Stoxx50 4577,67 0,48%

    DJIA 46108,00 1,36%
    S&P 500 6587,47 0,85%
    NASDAQ 100 23992,56 0,60%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,04 -0,05%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1726 -0,06%
    USD/Yen 147,49 0,19%
    Euro/Yen 172,97 0,13%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 115.474 -0,05%

    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 65,86 -0,51 USD WTI 61,83 -0,54 USD °

    /zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Stabilisierung setzt sich fort FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - MINIMALES PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent …