    BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,13EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Andrew Lobbenberg
    Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 12,50
    Kursziel alt: 10,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



