Airbus geht in die Luft!

In der charttechnischen Besprechung vom 5. September 2025 wurde im Bereich der jüngeren Rekordstände um 186,94 Euro auf die Ausbildung einer inversen SKS-Formation hingewiesen, die seinerzeit kurz vor ihrer Auflösung stand. Vor wenigen Stunden war es dann auch so weit, Airbus sprang nachhaltig über das bisherige Rekordhoch und löste dadurch die inverse SKS-Formation aus. In der Folge ist hierdurch nun kurzfristiges Aufwärtspotenzial auf 199,10 und darüber in den Bereich von 213,25 Euro entstanden und bietet sich weiterhin für ein Long-Engagement auf der Oberseite durch den weiter unten vorgestellten Turbo -Call-Optionsschein WKN DU219F an. Befeuert wird das Kaufsignal zusätzlich durch eine Heraufstufung der Aktie auf "Buy". Auf der Unterseite dürfte erst ein Kursrutsch unter das Niveau von rund 180,00 Euro größere Abschläge andeuten, zunächst in den Bereich um 170,00 Euro und darunter den EMA 200 bei 166,16 Euro.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 193,98 Euro eröffnen , Stopp unter 184,30 Euro platzieren. Kursziel 213,25/220,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus Group SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU219F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,31 - 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 181,1502 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 181,1502 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 220,00 Euro Hebel: 13,78 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9JXF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,59 - 1,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 209,9488 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 209,9488 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

