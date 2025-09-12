Bayer mit explosiver Mischung

In den letzten Besprechungen zu Bayer wurde oberhalb eines Preisniveaus von 25,00 Euro auf einen Anstieg auf 30,40 Euro und damit die nächstgrößere Hürde hingewiesen. Praktischerweise könnte dieses Ziel nahezu abgearbeitet werden, dennoch steckt die Bayer-Aktie übergeordnet in einem volatilen Bodenbildungsprozess seit Januar 2024 fest. Hierbei kristallisiert sich zunehmend eine inverse SKS-Formation heraus, die mittel- bis langfristig gehandelt werden kann. Kurzfristig befindet sich Bayer dagegen auf dem Sprung über die Hürde der letzten Tage und könnte hierdurch eine zweite Kaufwelle an den zentralen Widerstand und zeitgleich Nackenlinie der SKS-Formation vollziehen. Ein ausgesprochen vielversprechendes Long-Setup auf Sicht der nächsten Stunden und Tage.

1. Long-Position ab 29,00 Euro eröffnen , Stopp unter 28,00 Euro platzieren. Kursziel 29,78/30,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU20MJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,13 - 0,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27,5625 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 27,5625 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,83 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 29,78 Euro Hebel: 20,62 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ8ZMT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,18 - 0,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,5591 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 30,5591 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,83 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,14 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.