TeamViewer, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Christophe Gateau - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|GoPro Registered (A)
|+11,24 %
|Konsum
|🥈
|reAlpha Tech
|+11,06 %
|Immobilien
|🥉
|Sunrise Energy Metals
|+9,62 %
|Rohstoffe
|🟥
|CStone Pharmaceuticals
|-4,24 %
|Biotechnologie
|🟥
|Great Wall Motor (H)
|-5,30 %
|Fahrzeugindustrie
|🟥
|Mitsui Mining and Smelting Company
|-6,25 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|🥈
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Cancambria Energy
|Öl/Gas
|Wolfspeed
|Halbleiter
|Woodside Energy Group
|Öl/Gas
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TeamViewer
|74
|Informationstechnologie
|🥈
|Opendoor Technologies
|65
|Informationstechnologie
|🥉
|Tesla
|51
|Fahrzeugindustrie
|Novo Nordisk
|25
|Pharmaindustrie
|BioNTech
|22
|Biotechnologie
|7C Solarparken
|18
|Erneuerbare Energien
GoPro Registered (A)
Wochenperformance: +46,71 %
Platz 1
reAlpha Tech
Wochenperformance: +213,22 %
Platz 2
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +44,34 %
Platz 3
CStone Pharmaceuticals
Wochenperformance: -20,30 %
Platz 4
Great Wall Motor (H)
Wochenperformance: -9,01 %
Platz 5
Mitsui Mining and Smelting Company
Wochenperformance: -1,64 %
Platz 6
Vanguard Mining
Wochenperformance: +11,59 %
Platz 7
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +17,03 %
Platz 8
Cancambria Energy
Wochenperformance: +4,85 %
Platz 9
Wolfspeed
Wochenperformance: +47,79 %
Platz 10
Woodside Energy Group
Wochenperformance: -2,78 %
Platz 11
Metaplanet
Wochenperformance: -17,79 %
Platz 12
TeamViewer
Wochenperformance: -3,79 %
Platz 13
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +63,84 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: +8,61 %
Platz 15
Novo Nordisk
Wochenperformance: -3,63 %
Platz 16
BioNTech
Wochenperformance: -2,67 %
Platz 17
7C Solarparken
Wochenperformance: -5,16 %
Platz 18
