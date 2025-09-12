31 medizinische KI-Anwendungen erhalten die CE-Kennzeichnung

Erweiterung der KI-Fähigkeiten über verschiedene Bildgebungsverfahren hinweg Das neu zertifizierte KI-Portfolio umfasst PET/CT, Mammographie, MRT und CT und deckt ein breites Spektrum von Erkrankungen des gesamten Körpers ab. Diese Anwendungen unterstützen klinische Anforderungen aus den Bereichen Neurologie und Onkologie bis hin zur kardiovaskulären, pulmonalen und muskuloskelettalen Versorgung. Mit dieser Bandbreite an Modalitäten und der Tiefe des klinischen Fokus setzt UII einen globalen Maßstab – nicht nur hinsichtlich des Umfangs der regulatorischen Anerkennung, sondern auch hinsichtlich des konkreten Mehrwerts, den seine KI für die medizinische Praxis in der realen Welt bietet.

SHANGHAI, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- United Imaging Intelligence (UII) hat einen wichtigen Meilenstein in Sachen Regulierung erreicht. Im Juli 2025 erhielten 18 weitere KI-Anwendungen die CE-Kennzeichnung, wodurch sich die Gesamtzahl der Produkte des Unternehmens auf 31 erhöhte — die bislang höchste Anzahl an CE-zertifizierten medizinischen KI-Produkten weltweit. Diese Leistung stärkt die Führungsrolle von UII im Bereich der Regulierung medizinischer KI und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das weltweite Vertrauen in intelligente Gesundheitsversorgung zu fördern.

Zusätzlich zu den diesjährigen Zertifizierungen umfassten frühere CE-Zulassungen bereits wichtige klinische Bereiche wie Neurologie, Kardiologie, Thoraxmedizin, Onkologie und Nuklearmedizin. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten klinischen Arbeitsablauf von der Früherkennung und Diagnose bis zur medizinischen Forschung ab und umspannen dabei ein breites Spektrum an Bildgebungsverfahren. Diese Breite und Tiefe unterstreicht die Fähigkeit von UII, in verschiedenen klinischen Umgebungen einen echten Mehrwert zu bieten.

In Europa wurden die medizinischen KI-Lösungen von UII bereits in fünf Ländern eingeführt, darunter Spanien, Italien, Bosnien und Herzegowina, Polen und die Türkei. Die jüngsten CE-Zertifizierungen werden die Partnerschaften von UII auf dem europäischen Markt weiter ausbauen. Dank seines umfassenden KI-Portfolios kann UII vertrauenswürdige Technologien für mehr Gesundheitsdienstleister bereitstellen, sodass diese eine sicherere, schnellere und qualitativ hochwertigere Versorgung bieten können.

Über die CE-Zertifizierung hinaus hat UII auch 15 Zulassungen von der US-amerikanischen FDA und 15 Klasse-III-Zulassungen von der chinesischen NMPA erhalten. Die Erfüllung der strengsten regulatorischen Standards weltweit demonstriert die globale Ausrichtung von UII und ebnet den Weg für eine breitere Einführung medizinischer KI auf globaler Ebene.

Wir bei UII sind davon überzeugt, dass wir durch die kontinuierliche Weiterentwicklung medizinischer KI-Innovationen die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern können: Wir können Behandlungswege optimieren, die klinische Entscheidungsfindung verbessern und Patienten weltweit einen besseren Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771028/United_Imaging_Intelligence_s_newly_achieved_CE_Certificate__Source_T_V_S_D.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771029/Four_Modalities_Covered_UII_s_CE_Certified_Products.jpg

