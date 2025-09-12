7 Tage in Folge: Micron-Aktie setzt Kursrallye nach Citi-Upgrade fort!

Die Aktie von Micron Technology setzte am Donnerstag ihre eindrucksvolle Aufwärtsbewegung fort und hat den siebten Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Der Kurs sprang im Tagesverlauf um 8,4 Prozent auf 151,70 US-Dollar, nachdem Citigroup das Kursziel für den Speicherchip-Hersteller von 150 auf 175 US-Dollar anhob und die Kaufempfehlung bestätigte.

Die Micron Aktie notierte zuletzt nachbörslichen bei 150,57 US-Dollar, was ein Plus von 7,55 Prozent markiert und den höchsten Kursanstieg seit Monaten bedeutet. In den vergangenen 7 Tagen gewann die Aktie mehr als 17 Prozent hinzu. Seit Jahresbeginn liegt der Kursanstieg bei rund 80 Prozent – deutlich über dem Plus von elf Prozent im S&P 500. Auch im Monatsvergleich zeigt sich Micron mit einem Zuwachs von 19 Prozent als klarer Outperformer.

Erwartung über den Konsens hinaus

Die Citigroup-Analysten um Christopher Danely sehen in den kommenden Quartalszahlen weiteres Aufwärtspotenzial. "Wir erwarten Ergebnisse im Rahmen der Konsensschätzungen und einen Ausblick deutlich darüber, angetrieben durch höhere DRAM- und NAND-Verkäufe sowie verbesserte Preise", heißt es in einer Mitteilung an Investoren.

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres prognostiziert Citigroup einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,23 US-Dollar. Damit liegt die Schätzung klar über den Markterwartungen von 11,71 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Anhebung der Langfristprognosen

Während die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 unverändert bei 37,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,25 US-Dollar EPS bleiben, hebt Citi die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 an. Statt bislang 54,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 14,62 US-Dollar EPS rechnet das Analysehaus nun mit 56 Milliarden US-Dollar Umsatz und 15,02 US-Dollar Gewinn je Aktie. Das entspricht einer 26-prozentigen Steigerung gegenüber dem Konsens.

Rekordhandelsvolumen

Auch das Handelsvolumen unterstreicht die hohe Marktaktivität. Am Donnerstag wechselten rund 43,2 Millionen Micron-Aktien den Besitzer – fast doppelt so viel wie das durchschnittliche Tagesvolumen von etwa 21,7 Millionen Stück.

Mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das vierte Quartal am 23. September steigt die Spannung weiter. Anleger setzen darauf, dass Micron von einer robusten Nachfrage aus dem Rechenzentrumsbereich sowie steigenden Speicherpreisen profitieren kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 128,9EUR auf Tradegate (12. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!