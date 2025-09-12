J.S. Held ernennt Stephanie Giammarco zur Leiterin eines Teams von multidisziplinären Experten

JERICHO, N.Y., 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Globales Beratungsunternehmen J.S. Held gibt die Ernennung von Stephanie Giammarco, CPA, CFE, CEDS, zur Senior geschäftsführenden Vizepräsidentin und Divisionsleiterin bekannt. In ihrer neuen Funktion leitet sie ein Team von über 500 Experten. Sie wird an den Geschäftsführer, Lee Spirer, berichten und dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

Stephanie Giammarco verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei zwei führenden globalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, wo sie sich den Ruf erworben hat, strategisch ausgerichtete und integrierte Teams in großem Umfang aufzubauen.

Stephanie Giammarco, zu ihrer Rolle bei J.S. Held: „Es ist großartig, Teil eines wirklich globalen Unternehmens zu sein – eines Unternehmens, das nahtlos Kunden bedient und als ein Team – ein Unternehmen – arbeitet, das sich auf eine Mission konzentriert."

Fachbereichsleiterin, technologiegestützte Beratung für professionelle Dienstleistungen

Stephanie Giammarco ist eine transformative Führungspersönlichkeit, die fortschrittliche Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Cloud-Lösungen, konsequent zur Modernisierung professioneller Dienstleistungen eingesetzt hat.

Strategische Führung an der Schnittstelle von Finanzen, Forensik und Innovation

Stephanie Giammarco ist weithin anerkannt für ihr Fachwissen an der Schnittstelle zwischen komplexen Finanzermittlungen, forensischer Buchhaltung und technologiebasierten Lösungen. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Teams entwickelt und geleitet, die sich mit hochrangigen Finanzermittlungen, der Analyse umfangreicher Datenumgebungen und dem Einsatz innovativer Methoden zur Bekämpfung von Unternehmensdelikten, der Veruntreuung von Vermögenswerten sowie komplexen Handelsstreitigkeiten befassen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn in der Prozessberatung und hat seitdem ein breites Kundenspektrum – von multinationalen Unternehmen bis hin zu Einrichtungen des öffentlichen Sektors – in Fragen der Finanzkriminalität, der Betrugsaufdeckung, der Einhaltung von Vorschriften sowie der elektronischen Offenlegung beraten. Sie ist bekannt für ihren strategischen Weitblick und ihre kollaborative Führungsarbeit. Sie liefert durchweg hochwirksame Ergebnisse und fördert gleichzeitig ein Umfeld, in dem sich Fachleute entfalten und wachsen können.