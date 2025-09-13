    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHims & Hers Health Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Hims & Hers Health Registered (A)

    Meme-Aktien-Alarm

    1121 Aufrufe 1121 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan warnt bei diesen vier Meme-Aktien vor Short-Squeeze

    JPMorgan warnt: Vier neue Meme-Aktien locken Kleinanleger und Short-Seller zugleich. Droht der nächste Short-Squeeze nach GameStop & Co.? Das sind die Kandidaten.

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan warnt vor neuen Meme-Aktien für Anleger.
    • Hims, ImmunityBio, Rocket, SoundHound im Fokus.
    • Short-Squeeze möglich, hohe Volatilität erwartet.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Meme-Aktien-Alarm - JPMorgan warnt bei diesen vier Meme-Aktien vor Short-Squeeze
    Foto: Efren Landaos - Sipa USA

    Die Wall Street zittert vor einer neuen Welle von Meme-Aktien. Laut einer aktuellen Analyse von JPMorgan stehen gleich vier Werte im Fokus von Kleinanlegern und Hedgefonds, was einen explosiven Cocktail für abrupte Kursbewegungen darstellt.

    Im Mittelpunkt stehen Hims & Hers Health, ImmunityBio, Rocket Companies und SoundHound AI. Alle vier Aktien sorgen derzeit für heiße Diskussionen in den sozialen Netzwerken.Während Privatanleger massiv zukaufen, wetten Hedgefonds mit hohen Short-Positionen auf fallende Kurse. "Diese Konstellation kann bei zunehmender Aktivität zu unerwarteten Marktbewegungen führen", heißt es in einer Notiz der US-Großbank.

    Der Mechanismus ist bekannt: Steigen die Kurse trotz Short-Wetten, geraten Hedgefonds unter Druck und müssen ihre geliehenen Aktien schnell zurückkaufen. Dieser sogenannte Short Squeeze kann die Kurse zusätzlich nach oben treiben, wie es bereits 2021 bei GameStop oder AMC der Fall war. Zwar stehen diese Kultwerte aktuell weniger im Rampenlicht, doch neue Kandidaten wie Opendoor, Kohl’s, GoPro oder sogar Krispy Kreme rücken in die Schlagzeilen.

    Besonders spannend ist die Ausgangslage der vier von JPMorgan genannten Aktien. Hims & Hers Health kämpfte zuletzt mit schwachen Quartalszahlen und rechtlichen Streitpunkten rund um Nachahmungen des Novo-Nordisk-Medikaments Wegovy. Rocket Companies hingegen erreichte nach einer Hochstufung durch die Bank of America ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Analysten sehen das Fintech als potenziellen Gewinner fallender Zinsen.

    Während der Markt insgesamt im Aufwind bleibt, könnten genau diese spekulativen Ecken erneut das Interesse der Trader auf sich ziehen. Ob sich daraus ein weiterer Short-Squeeze wie zu Hochzeiten der Meme-Manie entwickelt, hängt von einem Faktor ab: der kollektiven Kauflaune der Kleinanleger.

    Mit anderen Worten: Wer jetzt in die "neuen Meme-Aktien" einsteigt, sollte mit extremer Volatilität rechnen – nach oben wie nach unten.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Meme-Aktien-Alarm JPMorgan warnt bei diesen vier Meme-Aktien vor Short-Squeeze JPMorgan warnt: Vier neue Meme-Aktien locken Kleinanleger und Short-Seller zugleich. Droht der nächste Short-Squeeze nach GameStop & Co.? Das sind die Kandidaten.