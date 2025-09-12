Downgrade! AMD fliegt von der Kaufliste

Tatsächlich lag die EBIT-Marge von AMD im Kalenderjahr 2025 im Schnitt bei 22 Prozent, während Wettbewerber auf 34,7 Prozent kamen. Auch die Nettomarge von 19,3 Prozent blieb deutlich hinter dem Branchendurchschnitt von 29,3 Prozent zurück.

Die Bankengruppe Erste Group hat die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Analyst Stephen Lingnau begründete dies mit schwachen Profitabilitätskennzahlen: "Die operative Marge lag in den letzten Quartalen unter dem Branchendurchschnitt. Die EBIT-Marge war im letzten Quartal sogar leicht negativ. Angesichts der Tatsache, dass sich die operative Marge noch nicht verbessert hat und die Eigenkapitalrendite der Gruppe unter dem Durchschnitt liegt, bewerten wir das aktuelle KGV als hoch."

Auf der Umsatzseite fällt das Bild günstiger aus: AMD legte 2025 um 28 Prozent zu, während die Branche im Mittel lediglich um 11 Prozent wuchs. Besonders die Nachfrage nach Rechenzentren trieb das Geschäft, wo die Erlöse im vergangenen Jahr um 94 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar stiegen und damit 29 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachten. Einen wesentlichen Beitrag lieferte die Instinct-Produktlinie. "Die Instinct-Produktlinie beschleunigt Deep Learning, künstliche neuronale Netze und Hochleistungsanwendungen", erklärte Lingnau. Der Umsatz dieser Sparte überstieg 5 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieser Wachstumstreiber reagierte der Markt negativ: Die AMD-Aktie gab am Donnerstag 2,4 Prozent nach. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel allerdings rund 19 Prozent über dem aktuellen Kurs, der Analystenkonsens lautet "Kaufen". Für den Konkurrenten Nvidia hält Erste an der Kaufempfehlung fest.

Ergänzend meldete AMD eine Kooperation mit Absci und Oracle. Ziel ist es, mithilfe der Oracle Cloud Infrastructure und AMDs neuer MI355X-GPUs generative KI-Modelle für die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Damit soll die Plattform von Absci Simulationen und Antikörper-Design in größerem Umfang ermöglichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





