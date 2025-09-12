    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Nvidia bleibt ein Buy

    1453 Aufrufe 1453 0 Kommentare 0 Kommentare

    Downgrade! AMD fliegt von der Kaufliste

    Die Erste Group hat AMD von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Grund sind schwache Margen – trotz KI-Boom und Umsatzrekorden. Anleger reagierten mit Verkäufen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Erste Group stuft AMD von "Kaufen" auf "Halten" herab.
    • Schwache Margen trotz Umsatzrekorden belasten Aktie.
    • Kooperation mit Absci und Oracle zur KI-Entwicklung.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Nvidia bleibt ein Buy - Downgrade! AMD fliegt von der Kaufliste
    Foto: Unsplash

    Die Bankengruppe Erste Group hat die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Analyst Stephen Lingnau begründete dies mit schwachen Profitabilitätskennzahlen: "Die operative Marge lag in den letzten Quartalen unter dem Branchendurchschnitt. Die EBIT-Marge war im letzten Quartal sogar leicht negativ. Angesichts der Tatsache, dass sich die operative Marge noch nicht verbessert hat und die Eigenkapitalrendite der Gruppe unter dem Durchschnitt liegt, bewerten wir das aktuelle KGV als hoch."

    Tatsächlich lag die EBIT-Marge von AMD im Kalenderjahr 2025 im Schnitt bei 22 Prozent, während Wettbewerber auf 34,7 Prozent kamen. Auch die Nettomarge von 19,3 Prozent blieb deutlich hinter dem Branchendurchschnitt von 29,3 Prozent zurück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    190,02€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    163,88€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf der Umsatzseite fällt das Bild günstiger aus: AMD legte 2025 um 28 Prozent zu, während die Branche im Mittel lediglich um 11 Prozent wuchs. Besonders die Nachfrage nach Rechenzentren trieb das Geschäft, wo die Erlöse im vergangenen Jahr um 94 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar stiegen und damit 29 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachten. Einen wesentlichen Beitrag lieferte die Instinct-Produktlinie. "Die Instinct-Produktlinie beschleunigt Deep Learning, künstliche neuronale Netze und Hochleistungsanwendungen", erklärte Lingnau. Der Umsatz dieser Sparte überstieg 5 Milliarden US-Dollar.

    Trotz dieser Wachstumstreiber reagierte der Markt negativ: Die AMD-Aktie gab am Donnerstag 2,4 Prozent nach. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel allerdings rund 19 Prozent über dem aktuellen Kurs, der Analystenkonsens lautet "Kaufen". Für den Konkurrenten Nvidia hält Erste an der Kaufempfehlung fest.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.


    Ergänzend meldete AMD eine Kooperation mit Absci und Oracle. Ziel ist es, mithilfe der Oracle Cloud Infrastructure und AMDs neuer MI355X-GPUs generative KI-Modelle für die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Damit soll die Plattform von Absci Simulationen und Antikörper-Design in größerem Umfang ermöglichen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 139,50$, was einem Rückgang von -10,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia bleibt ein Buy Downgrade! AMD fliegt von der Kaufliste Die Erste Group hat AMD von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Grund sind schwache Margen – trotz KI-Boom und Umsatzrekorden. Anleger reagierten mit Verkäufen.