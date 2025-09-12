Euro kaum verändert - Pfund nach schwachen Produktionsdaten unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1729 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend.

Der Euro setzte seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag vorerst nicht fort. Am Donnerstag hatten noch unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Dies hatte den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen.