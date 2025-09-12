Nvidia und OpenAI planen Milliardeninvestitionen in britische Rechenzentren!

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, und der US-Chiphersteller Nvidia planen, bei ihrem bevorstehenden Besuch im Vereinigten Königreich milliardenschwere Investitionen in britische Rechenzentren zu tätigen. Wie Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, soll die Ankündigung zeitgleich mit dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump erfolgen.

Demnach werden OpenAI-CEO Sam Altman und Nvidias Vorstandsvorsitzender Jensen Huang gemeinsam mit dem in London ansässigen Rechenzentrumsbetreiber Nscale Global Holdings an dem Projekt arbeiten.

Nscale, im Mai 2024 gegründet, hat zuvor angekündigt, über einen Zeitraum von drei Jahren 2,5 Milliarden US-Dollar in die britische Rechenzentrumsbranche zu investieren, darunter der Kauf eines Standorts in Loughton, Essex. Laut Angaben könnte das Loughton-Rechenzentrum bis zu 45.000 von Nvidias GB200-Superchips für KI beherbergen. Bereits im April plante Nscale, 2,7 Milliarden US-Dollar für den Aufbau von KI-Infrastruktur in Partnerschaft mit ByteDance Ltd. zu beschaffen.

Milliardenschwere US-Investitionen während Trumps UK-Besuch

Die OpenAI- und Nvidia-Ankündigung ist den Informationen zufolge Teil einer größeren Initiative: Mehrere US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen planen während Trumps Besuch Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar in Großbritannien.

Politischer Rückenwind für KI-Investitionen

In ganz Europa wird zunehmend nach Investitionen in Infrastrukturen für generative KI gerufen, da Länder Wachstumseinbußen und den Verlust technologischer Führerschaft an die USA und China fürchten. Im Januar kündigte der britische Premierminister Keir Starmer ein Programm an, um KI durch Investitionen in Rechenzentren und Chipproduktion zu "turbochargen". Dazu gehören auch sogenannte "AI Growth Zones", in denen Rechenzentren schnellere Genehmigungen und bevorzugten Zugang zum Stromnetz erhalten sollen.

OpenAI selbst verfolgt eine Expansion seiner kommerziellen Aktivitäten in Europa, wo strengere Vorschriften und größere Skepsis gegenüber US-Technologie bestehen. Bereits im Mai hatte das Unternehmen sein Projekt "OpenAI for Countries" angekündigt, um das Stargate-Rechenzentrum international auszuweiten. Im Juli wurde bekannt, dass OpenAI als Hauptkunde für ein neues Rechenzentrum in Norwegen fungiert, das von Nscale mit Unterstützung des norwegischen Investors Aker ASA gebaut wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Tradegate (12. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.





