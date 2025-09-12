    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsbeaconsmind AktievorwärtsNachrichten zu beaconsmind
    Swissnet AG: Roundtable für Investoren am 23.09.2025

    NuWays veranstaltet am 23.09.2025 um 15:00 Uhr einen Roundtable mit Roger Tabbal, der Swissnet AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der Swissnet AG. Roger Tabbal, Co-CEO der Gruppe, wird das internationale Geschäft von Swissnet vorstellen und ein Update zu den operativen Entwicklungen in der MENA-Region geben, gefolgt von einer Fragerunde.

    Unternehmen: Swissnet AG
    Datum: 23.09.2025 15:00 Uhr
    Speaker: Roger Tabbal,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/international-business-and-developments-in-the-mena-region-j43rq7w6

    Über Swissnet AG: Swissnet ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.





    Verfasst von NuWays AG
