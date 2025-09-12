Swissnet AG: Roundtable für Investoren am 23.09.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der Swissnet AG . Roger Tabbal, Co-CEO der Gruppe, wird das internationale Geschäft von Swissnet vorstellen und ein Update zu den operativen Entwicklungen in der MENA-Region geben, gefolgt von einer Fragerunde. Unternehmen: Swissnet AG Datum: 23.09.2025 15:00 Uhr Speaker: Roger Tabbal,

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/international-business-and-developments-in-the-mena-region-j43rq7w6+++Über Swissnet AG: Swissnet ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.