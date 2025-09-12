Darum will Sabadell die geplante Übernahme von BBVA platzen lassen

Der Verwaltungsrat von der spanischen Bank Sabadell hat am Freitag eine ablehnende Empfehlung in Bezug auf das feindliche Übernahmeangebot der BBVA ausgesprochen und erklärt, dass das Angebot des spanischen Wettbewerbers die Bank unterbewerte. Er empfiehlt seinen Aktionären einstimmig, das Angebot abzulehnen. Die Stellungnahme folgt auf die formelle Einleitung des Angebots durch BBVA, das sich auf rund 15,3 Milliarden Euro (17,95 Milliarden US-Dollar) beläuft.

Auch wenn es sich bei der Empfehlung des Vorstands lediglich um eine Fairness Opinion handelt, sind die Aktionäre von Sabadell breit gestreut. Die Einschätzung des Gremiums könnte daher als Orientierung für Investoren dienen, bevor sie entscheiden, ob sie ihre Anteile andienen. Die Bank strebt damit die Schaffung des zweitgrößten spanischen Kreditinstituts mit inländischen Vermögenswerten von rund 1 Billion Euro an. Die Annahmefrist läuft bis zum 7. Oktober, das Ergebnis des Angebots wird bis zum 14. Oktober erwartet.

Seit Jahresbeginn gelang der Sabadell-Aktie eine Kurssteigerung von über 70 Prozent. Lag der Kurs Anfang 2025 bei 1,84 Euro, steht er aktuell bei 3,23 Euro. Sabadells jüngste Ergebnisverbesserungen, die Fortschritte beim Kostenabbau und die starke Position im Mittelstandsgeschäft zeigen Stärke. Das Übernahmeangebot von BBVA spiegelt die Wachstumsperspektiven von Sabdadell nicht ausreichend wider.

BBVA gab bereits 2020 ein Übernahmeangebot ab. Die Verhandlungen scheiterten an den Preisvorstellungen. Nach dem Abbruch der Gespräche setzte Sabadell auf eine eigenständige Restrukturierung: Fokus auf den spanischen Heimatmarkt, Kostensenkungsprogramm, Stärkung des SME-Segments und Effizienzsteigerung in Großbritannien (über TSB). Diese Strategie zeigte Wirkung – die Bank erzielte in den Folgejahren stabile Gewinne und eine solide Kapitalausstattung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion