Debatte über Wehrpflicht nicht vom Tisch

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Diskussion über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für legitim. Angesichts der veränderten Sicherheitslage müsse man darüber nachdenken, was zu tun sei, wenn die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Bundeswehr nicht ausreichen, sagte Steinmeier im ARD-"Morgenmagazin". "Deshalb ist die Debatte über die Wehrpflicht nicht vom Tisch", betonte das Staatsoberhaupt. "Ich kann mir vorstellen, dass eine Pflichtzeit sowohl in sozialen Projekten, wie auch bei THW, Feuerwehr oder bei der Bundeswehr geleistet wird", ergänzte Steinmeier.

Steinmeier hatte bislang immer das Modell einer sozialen Pflichtzeit propagiert. Diese sollte sechs Monate bis ein Jahr dauern und auch im zivilen Bereich absolviert werden können. Das Bundeskabinett hatte unlängst einen Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auf den Weg gebracht, der eine Wehrerfassung junger Männer einführt, aber zunächst auf Freiwilligkeit und einen attraktiveren Dienst setzt.