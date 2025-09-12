Metal Logic bringt modulare, skalierbare Plattform für emissionsarmes Schmelzen auf den Markt und sichert sich Standort für ersten Einsatz in der Pilbara-Region

Das Unternehmen wird seine in Australien entwickelte, modulare und skalierbare Array-Schmelztechnologie im industriellen Maßstab einsetzen, wobei zunächst eine Array-Kapazität von 1 Mtpa bereitgestellt und anschließend die Massenproduktion in Melbourne hochgefahren wird.

MELBOURNE, Australien, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Die emissionsarme Stahlplattform Metal Logic hat sich einen strategisch günstigen Standort in der eisenerzreichen Region Pilbara in Westaustralien gesichert, um dort ihr Modell „Smelting as a Service" umzusetzen.

Die Technologie, die in Australien erfunden und für die kommerzielle Nutzung entwickelt wurde, ermöglicht die Verarbeitung von minderwertigen Erzen, verlängert die Lebensdauer von Minen und bietet lokalen Herstellern Kostenvorteile – und läutet damit eine neue Ära der Beschäftigung und regionalen Widerstandsfähigkeit ein.

Chief Executive Joel Nicholls bestätigte, dass Metal Logic von einem privaten Unternehmen ein Grundstück in einem Umkreis von 20 Kilometern um die wichtigsten Eisenbahnlinien erworben hat, über die mehr als die Hälfte des Eisenerzes aus Pilbara zur Küste transportiert wird, um dort exportiert zu werden.

„Metal Logic beabsichtigt, seine modulare, skalierbare Array-Schmelzanlage an diesem Standort einzusetzen und damit unsere Lösung für „sauberen Stahl" auf den Markt zu bringen", erklärte Nicholls.

„Unsere Plattform ermöglicht die Aufbereitung von minderwertigem Eisenerz, sodass der Betrieb unterhalb der bisherigen Cutoff-Gehalte fortgesetzt und zuvor gestrandete oder gepflegte Lagerstätten erschlossen werden können", erklärte er.

„Wir erweitern unser Team und suchen Mitarbeiter mit den für unsere nächste Einsatzphase erforderlichen Fähigkeiten. Metal Logic bewertet bereits gestrandete und pflege- und wartungsintensive Eisenerzressourcen, um ihre Eignung für unseren Prozess zu bestimmen. Wir benötigen Experten, von Ressourcenbewertern bis hin zu Ingenieuren, die uns bei der Skalierung unserer Lösung unterstützen."

Die Technologie von Metal Logic konzentriert sich auf thermodynamische Effizienz, um Kosten zu minimieren und Emissionen zu senken. Sie ist wirtschaftlich rentabel und kommt ohne staatliche Subventionen aus.

„Wir wollen bisher ungenutzte Bodenschätze erschließen und den Regionen eine wertschöpfende Verarbeitung bieten, damit Steuergelder für andere Prioritäten wie Bildung, Gesundheit und Produktion verwendet werden können", sagte Nicholls.