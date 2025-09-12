Lonza Group Names Berndt & Soler Nunez to Key Leadership Roles
Lonza welcomes leadership changes with Jason Berndt as Head of Group Operations and Maria Soler Nunez as Chief Quality Officer, marking a new era of expertise and innovation.
Foto: adobe.stock.com
- Jason Berndt has been appointed as the new Head of Group Operations and Executive Vice President at Lonza, effective October 1, 2025.
- Maria Soler Nunez will transition from Head of Group Operations to Chief Quality Officer and Executive Vice President, also effective October 1, 2025.
- The Chief Quality Officer role has been newly created to elevate Lonza’s Quality function to the executive committee level.
- Jason Berndt brings over 20 years of global operations experience from companies like Bristol-Myers Squibb, Teva Pharmaceuticals, and Procter & Gamble.
- Maria Soler Nunez has 28 years of experience in manufacturing and quality roles in the pharmaceutical industry, previously serving as Chief Quality Officer at Novartis.
- Oliver Schläfli will transfer his responsibilities as Global Head of Quality to Maria Soler Nunez and provide counsel until his retirement in 2026.
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Lonza Group is on 21.10.2025.
The price of Lonza Group at the time of the news was 596,70EUR and was down -0,47 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 597,10EUR this corresponds to a plus of +0,07 % since publication.
-0,58 %
-2,73 %
+4,32 %
-1,83 %
+2,53 %
+8,31 %
+19,19 %
+433,78 %
+928,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte