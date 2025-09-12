    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsHomann Holz 7,50 % bis 06/32 AnleihevorwärtsNachrichten zu Homann Holz 7,50 % bis 06/32
    Homann Holz 7,50 % bis 06/32: Solides Wachstum & Ergebnis 2025

    Trotz widriger Marktbedingungen zeigt das Unternehmen Stärke: Umsatzsteigerung, strategische Investitionen und eine neue Anleihe prägen das erste Halbjahr 2025.

    • Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 195,0 Mio. Euro gesteigert trotz herausfordernder Marktsituation und Sondereffekten
    • Bereinigtes operatives EBITDA auf 22,1 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 28,4 Mio. Euro)
    • Emission einer neuen Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit und Prolongation der Finanzierung in Litauen
    • Investitionspaket zur Modernisierung und Erweiterung des Werkes in Losheim
    • Eigenkapital im ersten Halbjahr 2025 leicht auf 195,4 Mio. Euro gesunken, Eigenkapitalquote auf 31,6 % reduziert
    • Strategische Weichenstellungen für nachhaltiges Wachstum durch Investitionen in Losheim und neuen Produktionsstandort in den USA

    Der Kurs von Homann Holz 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,13EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Homann Holz 7,50 % bis 06/32

    -0,67 %
    +0,15 %
    -1,44 %
    +2,90 %
    +1,96 %
    ISIN:NO0013536169WKN:A4DFTR





