Homann Holz 7,50 % bis 06/32: Solides Wachstum & Ergebnis 2025
Trotz widriger Marktbedingungen zeigt das Unternehmen Stärke: Umsatzsteigerung, strategische Investitionen und eine neue Anleihe prägen das erste Halbjahr 2025.
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 195,0 Mio. Euro gesteigert trotz herausfordernder Marktsituation und Sondereffekten
- Bereinigtes operatives EBITDA auf 22,1 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 28,4 Mio. Euro)
- Emission einer neuen Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit und Prolongation der Finanzierung in Litauen
- Investitionspaket zur Modernisierung und Erweiterung des Werkes in Losheim
- Eigenkapital im ersten Halbjahr 2025 leicht auf 195,4 Mio. Euro gesunken, Eigenkapitalquote auf 31,6 % reduziert
- Strategische Weichenstellungen für nachhaltiges Wachstum durch Investitionen in Losheim und neuen Produktionsstandort in den USA
Der Kurs von Homann Holz 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,13EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
