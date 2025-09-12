Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steuert auf versöhnlichen Wochenabschluss zu
- Deutsche Aktienmarkt legt moderat zu, Dax +0,3%
- Inflationsdaten: Verbraucherpreise steigen um 2,2%
- Wochengewinn für Dax deutet sich bei 1% an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von Zinssenkungshoffnungen und neuen Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung moderat zugelegt. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.
Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 23.778 Punkte nach oben. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagmorgen um 0,7 Prozent auf 30.357 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,2 Prozent aufwärts./edh/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der am Montag beginnende Aufwärtskanal ist gestern nach unten mit einer fetten Stundenkerze nach unten verlassen worden. Um 23600 liegt ein supportbereich. Dieser wurde von den Bullen mehrfach verteidigt, aktuell taxt IG den Markt um 23600. Entweder startet von hier aus eine bullische Phase, oder eben die Bären ziehen den Index wieder runter zum Startpunkt bei 23550. Hier muss aber nicht Ende sein mit runter. Der interessierte Leser erinnert sich an meine These, das der September zur Grundsteinlegung für die Q4-Ralley mit Start Anfang Oktober.
PS: RWE pendelt in sehr kleiner Bandbreite um 35,7x rum. Immer noch gilt, kann der Kurs oberhalb von 35,96€ per Stunde schließen, sollte der nächste step aufwärts erfolgen. Immerhin, roter DAX, aber grüne RWE !!!
Das altbekannte Hütchenspiel. 🥳 🥳 🥳