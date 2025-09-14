    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoss Stores AktievorwärtsNachrichten zu Ross Stores

    Diese "langweilige" US-Aktie ist in 30 Jahren um 56.157 Prozent gestiegen!

    55.157 Prozent Rendite in 30 Jahren mit einer Aktie aus der "Old Economy"? Was unrealistisch klingt, ist eine Tatsache. Eine Erfolgsgeschichte im US-Einzelhandel, die Anlegern fette Gewinne bescherte. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ross Stores: 56.157% Rendite seit 1995 erzielt.
    • Erfolgreiches Geschäftsmodell trotz Online-Dominanz.
    • Analysten empfehlen Kauf: 14 von 19 positiv gestimmt.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Gewinner der Börsengeschichte - Diese "langweilige" US-Aktie ist in 30 Jahren um 56.157 Prozent gestiegen!
    Foto: ChatGPT - OpenAI

    Wer hätte das gedacht? Während klassische Kaufhausketten wie J. C. Penney und Modeketten wie Forever 21 von Amazons Online-Dominanz zerschmettert wurden, hat sich Ross Stores zur wohl größten Überlebensgeschichte im US-Einzelhandel entwickelt – und ist zu einer Geldmaschine für Anleger geworden.

    Seit 30 Jahren trotzt der Off-Price-Händler, der für seine Schnäppchenläden "Ross Dress for Less" bekannt ist, allen Untergangsszenarien. Das Ergebnis ist atemberaubend: Wer 1995 10.000 US-Dollar in die Aktie investierte, verfügt heute über ein Vermögen von rund 5,6 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer Gesamtperformance von unglaublichen 56.157 Prozet (Stand: . Damit gehört Ross Stores zu den zehn größten Gewinnern der Börsengeschichte.

    Ross Stores

    -2,12 %
    -3,44 %
    -0,32 %
    +11,20 %
    -3,87 %
    +59,98 %
    +61,72 %
    +194,16 %
    +448,39 %
    ISIN:US7782961038WKN:870053

    Und das Märchen geht weiter: In den vergangenen drei Jahren erzielte die Aktie eine Gesamtrendite von 62 Prozent und schlug damit sogar den S&P 500.

    Gerade in Zeiten, in denen der Onlinehandel scheinbar alles dominiert, wirkt das wie ein Paradoxon. Ross Stores lebt jedoch vom Gegenteil des Amazon-Modells: physische Filialen, stetig wechselnde Warenbestände, das Jagdgefühl beim Shopping und ein konsequenter Fokus auf niedrige Preise.

    Während andere Einzelhändler im Strudel der Digitalisierung untergingen, baute Ross Stores seine Marktstellung aus. Heute gilt das Unternehmen als Synonym für Resilienz im stationären Handel und als Beweis, dass es selbst im Zeitalter des E-Commerce Chancen gibt, wenn das Geschäftsmodell perfekt zur Kundschaft passt.

    Für Anleger ist Ross Stores längst mehr als nur ein Geheimtipp. Die Aktie hat gezeigt, dass vermeintliche "Old Economy"-Werte zu den größten Renditebringern überhaupt werden können, wenn sie sich den Marktbedingungen anpassen und ihre Nische konsequent verteidigen.

    Tatsächlich sind die meisten Analysten bullish hinsichtlich der Ross Stores-Aktie. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit 14 von 19 Analysten den Kauf der Aktie. Vier raten zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 159,47 US-Dollar. 

     

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

