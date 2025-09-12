    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall-Chef warnt – Putins Drohnen treffen auf fatale Abwehrlücke

    Armin Papperger drängt auf billige Drohnenabwehr und warnt vor Europas Versäumnissen. Während die Ukraine doppelt so viele Systeme braucht, fehlt es der EU an eigener Schlagkraft.

    Für Sie zusammengefasst
    • Papperger fordert günstige Drohnenabwehr für Europa.
    • Ukraine benötigt doppelt so viele Systeme wie vorhanden.
    • Rheinmetall steigert Produktion, plant 200 Skyranger.
    Foto: Florian Gaertner - Photothek Media Lab

    Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat in einem Gespräch mit der Financial Times eindringlich an Europa appelliert, stärker in kostengünstige Luftabwehrsysteme zu investieren. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch russische Drohnen müsse es günstige Gegenmaßnahmen geben – parallel dazu sei ein massiver Ausbau der Produktionskapazitäten notwendig. "Europa muss günstige Gegenmaßnahmen gegen Drohnen entwickeln und gleichzeitig die Produktionskapazitäten ausbauen", sagte Papperger.

    Besonders die Ukraine stehe unter Druck: Sie benötige die doppelte Zahl an Abwehrsystemen im Vergleich zum aktuellen Bestand, während Europa kaum über eigene Kapazitäten verfüge.

    Rheinmetall selbst hat seine Fertigung hochgefahren und plant, jährlich bis zu 200 mobile Skyranger-Systeme herzustellen. Das Unternehmen sei bereit, auch nach Polen zu liefern, sollte ein Auftrag folgen. Papperger traf nach dem jüngsten russischen Drohnenvorfall bereits Vertreter der polnischen Regierung.

    Am Kapitalmarkt bestätigte die Privatbank Berenberg ihr "Buy"-Rating für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.100 Euro. Analyst George McWhirter verwies auf die Rekordbeteiligung bei der Fachmesse DSEI in London als Beleg für das enorme Interesse an Verteidigungsgütern. Er hob hervor, dass die hohen Auftragsbestände in der Branche – bei Unternehmen wie BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall – die Umsätze bis 2028 jährlich im Schnitt um 12 Prozent steigern dürften. Neben Rheinmetall zählt er auch Babcock International und Renk zu seinen Favoriten.

    Für Rheinmetall bestätigt sich die Nachfrage unmittelbar: Auf der DSEI wurde ein Vertrag mit der Ukraine über Skyranger-Systeme im Wert eines dreistelligen Millionenbetrags unterzeichnet. "In diesem Jahr werden die ersten noch geliefert", sagte Papperger dem ZDF-Magazin Wiso. Damit kommt Kiew sogar der Bundeswehr zuvor, die für rund 595 Millionen Euro ebenfalls Skyranger geordert hat, deren Lieferung sich jedoch verzögert. Zusätzlich steht ein möglicher weiterer deutscher Großauftrag im Umfang von sechs bis acht Milliarden Euro im Raum.

    Der Skyranger gilt als kosteneffiziente und KI-gestützte Lösung gegen Schwärme niedrig fliegender Drohnen – und entspricht damit genau dem, was Papperger gegenüber der Financial Times forderte: bezahlbare, skalierbare Verteidigung für ein Europa unter wachsendem Bedrohungsdruck.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
