So profitieren Anleger jetzt vom FOMO-Handel vor der US-Zinssenkung

Im Fokus stehen vor allem neu emittierte Unternehmensanleihen, die reißenden Absatz finden. Doch auch langlaufende Staats- und Unternehmenspapiere, die lange Zeit vernachlässigt wurden, sind plötzlich gefragt. "Die Renditen sind derzeit ordentlich, aber sie verschwinden bald", sagt Bryce Doty von Sit Investment Associates. Das Umfeld sei geradezu ideal für die Fed, die Zinsen zu senken: Inflation abkühlend, Arbeitsmarkt schwächelnd, aber keine akute Rezessionsgefahr.

An den US-Anleihemärkten herrscht Goldgräberstimmung: Vor der als sicher geltenden Zinssenkung der Federal Reserve am 17. September sichern sich Investoren noch schnell die aktuellen Renditen. Auf dem Markt mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Billionen US-Dollar hat sich in den letzten Wochen ein regelrechter FOMO-Handel ("Fear of Missing Out") entfaltet.

Laut CME FedWatch Tool erwarten Händler nicht nur eine Senkung um 25 Basispunkte kommende Woche, sondern insgesamt um 150 Basispunkte in den kommenden 12 Monaten. Das würde den Leitzins auf eine Spanne von 2,75 bis 3 Prozent drücken – ein massiver Schub für Anleihekurse.

Denn wenn die Leitzinsen fallen, steigen in der Regel die Kurse bereits emittierter Anleihen. Der Grund dafür ist, dass ihre festgeschriebenen Kupons (zum Beispiel 4 Prozent) im Vergleich zu neu ausgegebenen Papieren mit niedrigerer Verzinsung (zum Beispiel 3 Prozent) attraktiver wirken. Investoren sind daher bereit, mehr für bestehende Anleihen zu zahlen, was deren Marktwert über den Nennwert hinaus treibt. Besonders stark profitieren langlaufende Anleihen, da ihre höheren Kupons über einen längeren Zeitraum im Vergleich zu neuen, niedrig verzinsten Papieren bestehen bleiben.

Davon profitieren vor allem Anleger, die frühzeitig in längere Laufzeiten gehen. "Bei US-Fixed-Income mit Laufzeiten unter sieben Jahren sehe ich wenig Wert", erläutert Brij Khurana, Portfolio-Manager bei Wellington Management gegenüber MarketWatch. Besonders gefragt sind derzeit Unternehmensanleihen mit 10 bis 15 Jahren Laufzeit, während kürzere Papiere eher abgestoßen werden. Auch inflationsgeschützte Anleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere rücken stärker in den Blick.

Die Dynamik strahlt bereits auf den Immobilienmarkt aus: Die Risikoaufschläge für Hypothekenanleihen, die von US-Agenturen wie Fannie Mae oder Freddie Mac garantiert werden (Agency-MBS), sind bereits um bis zu 50 Basispunkte gefallen, was die Finanzierungskonditionen verbessert. Das macht die Refinanzierung von Hypotheken für Banken und Hauskäufer günstiger und lockert damit die Finanzierungskonditionen am Immobilienmarkt.

Gleichzeitig bleibt Gold ein Favorit vieler Investoren. Der Preis ist in diesem Jahr um fast 40 Prozent gestiegen, angetrieben von globalen Zentralbankkäufen und Inflationssorgen. Experten gehen davon aus, dass das Edelmetall mindestens für die nächsten fünf Jahre eine bedeutende Rolle bei der Portfolio-Diversifikation spielen wird.

Doch nicht alle trauen dem "Goldilocks-Szenario", in dem alles perfekt läuft. Eric Gerster von AlphaCore Wealth Advisory warnt, dass die Inflation in den nächsten Monaten höher ausfallen könnte als erwartet. Früher oder später werden sich die Handelszölle der US-Regierung in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Denn auf längere Sicht können die Händler die immensen Kosten nicht abfedern und müssen sie schließlich an die Verbraucher weitergeben.

In diesem Fall könnte der Börsenhype schnell kippen, erläutert Gerster und rät Anlegern, sich lieber von der klassischen 60/40-Aufteilung aus Aktien und Anleihen im Portfolio zu verabschieden. Stattdessen sollten sie ein drittes Standbein mit Investments in Gold, Infrastruktur oder Immobilien aufbauen.

Vor dem Hintergrund, dass über die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre mit kontinuierlich sinkenden Leitzinsen gerechnet wird, können sich für Bond-Investoren einige lukrative Gelegenheiten ergeben. Wer jetzt clever positioniert ist, kann von der nächsten geldpolitischen Wende profitieren – und den FOMO-Handel in nachhaltige Rendite verwandeln.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

