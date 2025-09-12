    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple wird mit KI Anbietern Milliarden verdienen – ChatGPT & Co. wollen rein

    Apple kassiert schon heute 20 Mrd. USD jährlich von Google – nun könnte eine zweite Einnahmequelle entstehen: KI-Anbieter wie Grok, Perplexity, Claude und ChatGPT wollen ins Apple-Ökosystem.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple verdient Milliarden durch Google-Deal jährlich.
    • Plattform-Strategie: KI-Anbieter zahlen für Zugang.
    • Gericht stärkt Apples Modell, neue Einnahmequellen möglich.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    214,49€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    244,62€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Apple wird künftig nicht mit eigener KI, sondern durch geschickte Plattform-Strategie Milliarden verdienen – so wie schon beim Google-Suchdeal, nur diesmal mit Anbietern wie OpenAI, Grok oder Perplexity.

    Apple kassiert Milliarden im Google-Suchdeal

    Apple verdient seit Jahren prächtig an der Zusammenarbeit mit Google. Schätzungsweise 20 Mrd. USD überweist Google jährlich dafür, dass seine Suchmaschine auf iPhones, iPads und Macs als Standard voreingestellt ist. Für Google ist dieser Betrag gerechtfertigt: Der Zugang zu Hunderten Millionen Apple-Nutzern sichert die Vormachtstellung der Google-Suche weltweit.

    Für Apple ist es ein Geschäft ohne eigenes Risiko. Es entstehen keine Entwicklungs- oder Betriebskosten, kein Marketingaufwand, keine zusätzlichen Investitionen. Die Milliarden fließen direkt und ungeschmälert in die Gewinn- und Verlustrechnung – ein seltener Fall, in dem ein Unternehmen nahezu reinen Gewinn einstreicht. Die Zahlungen entsprechen rund 5 % des gesamten Apple-Umsatzes – und sind damit alles andere als ein Nebengeschäft.

    Dieses Modell ist einzigartig, weil es zeigt, wie Apple seine Plattform und Nutzerbasis geschickt monetarisiert, ohne selbst das jeweilige Produkt entwickeln zu müssen.

    Gerichtsentscheidung stärkt Apples Plattform-Strategie

    Am 2. September 2025 entschied US-Richterin Amit Mehta, dass die Vereinbarung zwischen Apple und Google rechtens ist. Google darf also weiterhin dafür zahlen, um als Standardsuchmaschine auf iPhones, iPads und Macs voreingestellt zu sein. 

    Einzige Auflage: Wettbewerber müssen Zugang zu detaillierten Traffic-Daten aus der Google-Suche erhalten.

    Für Apple ist dieses Urteil ein Befreiungsschlag, weil die jährlich rund 20 Mrd. USD aus dem Suchdeal gesichert bleiben, und es eröffnet zugleich die Möglichkeit, dieses Plattform-Modell auf weitere Bereiche auszudehnen. 

    Apple kann seine Rolle als Türsteher im eigenen Ökosystem festigen und künftig auch andere Dienste – etwa im Bereich Künstliche Intelligenz – gegen entsprechende Zahlungen zulassen. Damit wird aus einer einzelnen Einnahmequelle eine Blaupause für zusätzliche, hochprofitable Geschäftsmodelle.

    Apple öffnet sein Ökosystem für KI-Anbieter

    Während andere Tech-Konzerne Milliarden in die Entwicklung eigener KI stecken, verfolgt Apple einen anderen Ansatz. Das Unternehmen baut keine eigene KI, sondern nutzt die Stärke seines Ökosystems: Hunderte Millionen Nutzer, die weltweit täglich mit iPhones, iPads und Macs arbeiten.

    Wer diesen direkten Zugang zu den Apple-Nutzern haben möchte, kommt an Apple nicht vorbei. Anbieter wie OpenAI, Grok oder Perplexity werden dafür bezahlen müssen, ihre KI-Dienste im Apple-Universum platzieren zu dürfen. Für Apple bedeutet das: Einnahmen ohne eigene Forschungskosten, aber mit enormem Hebel.

    So könnte sich neben den rund 20 Mrd. USD aus dem Google-Suchdeal ein zweiter Milliardensegen ergeben – diesmal aus der Künstlichen Intelligenz. Apple monetarisiert nicht die Technologie selbst, sondern seine Plattform und die Kontrolle über die Schnittstelle zum Nutzer.

    Das war ein Auszug aus unserer Heibel-Ticker PLUS Ausgabe 25/35 Rotation in den Sommerwochen verunsichert Anleger.

    👉 Im Heibel-Ticker Portfolio halten wir eine Position in Apple. Wir beobachten die Kursentwicklung fortlaufend und optimieren unsere Gewichtung durch Gewinnmitnahmen, Teilverkäufe oder Nachkäufe. Alle Updates dazu erhalten unsere Mitglieder regelmäßig per E-Mail im Heibel-Ticker.

     

     

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Apple wird mit KI Anbietern Milliarden verdienen – ChatGPT & Co. wollen rein Apple verdient Milliarden durch den Google-Deal – und überträgt dieses Modell nun auf KI. Anbieter wie Grok, Perplexity, Claude und ChatGPT drängen ins Apple-Ökosystem und zahlen dafür. Für Anleger entsteht so eine neue Milliardenchance.