ProSiebenSat.1 Media Aktie unter starkem Abgabedruck - 12.09.2025

Mit einer Performance von -2,78 % musste die ProSiebenSat.1 Media Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProSiebenSat.1 Media Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,19 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media +36,05 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,02 % 1 Monat -14,05 % 3 Monate -3,19 % 1 Jahr +27,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ProSiebenSat.1 Aktie, die von Bernstein Research auf 'Market-Perform' mit einem Kursziel von 8,15 Euro eingestuft wurde. Anleger äußern Bedenken über eine bevorstehende Kapitalerhöhung bei 6 Euro, während die Aktie aktuell unter 7 Euro gefallen ist. Einige spekulieren auf einen Zock bei 6,1 Euro, während die MFE Aktie im Vergleich stark an Wert gewonnen hat.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd.EUR wert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.