FDA-Zulassung da: Apple Watch erkennt jetzt Bluthochdruck!

Die Funktion wird in 150 Ländern und Regionen verfügbar sein, darunter die USA, Hongkong und die Europäische Union. Apple erklärte, dass der optische Herzsensor der Apple Watch genutzt werde, um über einen Zeitraum von 30 Tagen zu messen, wie die Blutgefäße auf Herzschläge reagieren. Sobald Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkannt werden, erhalte der Nutzer eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, die Ergebnisse mit einem Arzt zu besprechen.

Das Unternehmen hatte das Tool Anfang September auf seiner letzten Produktvorstellung angekündigt und zuvor auf die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden verwiesen.

Das neue Tool steht auf den Modellen Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2 und Ultra 3 bereit. Laut Apple wurde die Funktion mit fortschrittlichem maschinellem Lernen entwickelt und auf Grundlage von Daten trainiert, die aus Studien mit mehr als 100.000 Teilnehmern stammen.

Das Update kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple sein Gesundheitsangebot im Wettbewerb mit Herstellern wie Garmin, Samsung und Oura Health erweitert. Weltweit sind nach Schätzungen etwa 1,3 Milliarden Erwachsene von Bluthochdruck betroffen, einer der führenden Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenerkrankungen.

Die Gesundheitsfunktionen von Smartwatches und Fitnessarmbändern rücken damit zunehmend in den Bereich medizinischer Anwendungen. Während Apple die offizielle Zulassung für seine neue Funktion erhielt, streitet der US-Hersteller Whoop mit der FDA über die Regulierung seines Blutdruck-Trackers. Die Behörde erklärte, dass das Gerät als medizinisches Produkt einzustufen sei, jedoch keine Zertifizierung für die Blutdruckmessung vorliege.

Wall-Street Analysten sehen die Apple Aktie derzeit mehrheitlich positiv, aber mit Vorsicht. Laut TipRanks liegt der Konsens-Rating bei Moderate Buy. Das mittlere Kursziel über die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 238 US-Dollar. Damit ergibt sich ein moderates Potenzial, das aber einige Risiken einschließt.

Einige Analysten haben nach der letzten Produktvorstellung ihre Skepsis geäußert. D.A. Davidson etwa stufte Apple auf Neutral herab und verwies auf schwache Innovationen. Andere Analysten hingegen bleiben optimistischer. Die Bank of America hob etwa sein Kursziel auf 260 US-Dollar an und bestätigte ein Buy-Rating.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 195,7EUR auf Tradegate (12. September 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.



