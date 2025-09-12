GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 106,2EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 95

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

