    GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 106,2EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Quigley
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 94
    Kursziel alt: 95
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


