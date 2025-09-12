Rückversicherer erholt nach UBS-Kaufempfehlung für Hannover Rück

Kommt es zum großen Knall?

Die Aktie von Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb Hardcastle. Der Analyst geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger diese Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei./tih/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 248,8 auf Tradegate (12. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,03 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,25 %/+22,97 % bedeutet.