    AKTIE IM FOKUS

    Rückversicherer erholt nach UBS-Kaufempfehlung für Hannover Rück

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger kaufen Hannover Rück nach UBS-Kaufempfehlung.
    • Aktien stiegen um 2,7 Prozent, Dax-Spitze erreicht.
    • Bewertung niedrig, Ertragsstabilität könnte glänzen.
    AKTIE IM FOKUS - Rückversicherer erholt nach UBS-Kaufempfehlung für Hannover Rück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück fassen sich die Anleger am Freitag ein Herz. Sie orientierten sich dabei wohl an einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die Analyst Will Hardcastle wegen einer günstigen Bewertung aussprach. Nachdem die Titel des Rückversicherers am Vortag auf ein erneutes Tief seit April gefallen waren, ging es am Freitag für sie um 2,7 Prozent an der Dax -Spitze nach oben.

    Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Der Chartverlauf sieht bei dem Konkurrenten, dessen Aktien zuletzt ebenfalls auf einem Tief seit April angekommen waren, ähnlich aus. Binnen fünf Wochen hatten die beiden Rückversicherungswerte bis zu 15 Prozent an Wert eingebüßt.

    Die Aktie von Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb Hardcastle. Der Analyst geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger diese Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei./tih/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 248,8 auf Tradegate (12. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,03 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,25 %/+22,97 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
