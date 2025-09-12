    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Dax startet verhalten freundlich - Versicherer gefragt

    Wirtschaft - Dax startet verhalten freundlich - Versicherer gefragt
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei 23.730 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als bei Vortagesschluss.

    Besonders gefragt waren dabei zu Handelsbeginn insbesondere die Versicherer: Hannover Rück und Münchener Rück legten am kräftigsten zu, auch Dax-Schwergewicht Allianz war unter den vorderen Plätzen zu finden.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1738 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 3.648 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,93 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
