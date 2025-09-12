NEL ASA Aktie leidet unter Verkäufen - 12.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Mit einer Performance von -1,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die NEL ASA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,13 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -3,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NEL ASA -20,12 % verloren.

NEL ASA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,06 % 1 Monat -9,55 % 3 Monate -17,13 % 1 Jahr -58,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Nel ASA Aktie, die aus dem Euronext Hauptindex ausgeschlossen wurde, was Unsicherheiten über die Kursentwicklung hervorruft. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits 16,7 Prozent verloren, und eine Produktionspause führte zu einem Umsatzrückgang von 44 Prozent im ersten Quartal 2025. Während einige Anleger pessimistisch sind, hoffen andere auf zukünftige Partnerschaften.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NEL ASA eingestellt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 336,62 Mio. wert.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.