BYD - Aktie im Anlegerfokus - 12.09.2025

Die BYD Aktie ist bisher um -1,63 % auf 11,470€ gefallen. Das sind -0,190 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BYD mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -23,94 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,70 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,39 % 1 Monat -5,08 % 3 Monate -23,94 % 1 Jahr +24,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BYD Aktie, die als potenziell fallend wahrgenommen wird, während einige Nutzer an eine mittelfristige Erholung glauben. Die Marktposition von BYD in China und die Konkurrenz zu westlichen Luxusmarken werden ebenfalls thematisiert, wobei die Herausforderungen bei Margen im Massenmarkt hervorgehoben werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,43 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.