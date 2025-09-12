Metaplanet Aktie verliert signifikant - 12.09.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Metaplanet Aktionäre einen Verlust von -64,23 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von -12,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -17,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Metaplanet auf +1.498,13 %.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,79 % 1 Monat -40,21 % 3 Monate -64,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die in den letzten Tagen stark gefallen ist. Technische Analysen zeigen einen Falling Wedge und einen RSI von 35, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Bedenken über Aktienverwässerung durch die Erhöhung der ausstehenden Aktien und die Finanzierung durch Aktienverkäufe werden geäußert. Einige Anleger hoffen auf einen Rebound, während andere die Volatilität als riskant empfinden. Zudem wird die Strategie des Unternehmens, große Mengen an Bitcoin zu kaufen, thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.