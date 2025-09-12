Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH - Aktie steigt rasant +6,50 % - 12.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie. Mit einer Performance von +6,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH ist ein traditionsreicher Fußballverein, der sich durch seine starke Jugendarbeit und familiäre Atmosphäre auszeichnet. Sie bieten Profifußball, Jugendförderung und Merchandising an. Trotz ihrer Position in den unteren Ligen streben sie sportlichen Aufstieg an. Wichtige Konkurrenten sind TSV 1860 München und FC Ingolstadt 04. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Trainingsmethoden und eine enge Gemeinschaft.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH investiert war, konnte einen Gewinn von +162,37 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie damit um -17,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +236,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH auf -10,29 %.

Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,57 % 1 Monat +236,55 % 3 Monate +162,37 % 1 Jahr -34,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Spielvereinigung Unterhaching Aktie, die aktuell um 2,50 Euro schwankt. Nutzer äußern gemischte Meinungen über das langfristige Potenzial der Aktie, während die kurzfristigen Zockeraktivitäten als problematisch angesehen werden. Zudem werden mögliche Kooperationen mit größeren Fußballvereinen als Chance für zukünftige Einnahmen und eine positive Bewertung der Aktie diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH eingestellt.

Informationen zur Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie

Es gibt 4 Mio. Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,26 Mio. wert.

Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie jetzt kaufen?

Ob die Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.