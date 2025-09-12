Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.675,86 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Hannover Rueck +2,81 %, Münchener Rück +1,03 %, E.ON +0,86 %
Flop-Werte: Siemens Energy -1,99 %, Commerzbank -1,64 %, Porsche Holding SE -1,26 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.110,15 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Deutsche Wohnen +1,40 %, Aroundtown +1,24 %, Talanx +1,14 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,63 %, Nordex -3,55 %, HelloFresh -2,84 %
Der TecDAX steht bei 3.568,55 PKT und verliert bisher -0,30 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +2,29 %, PNE +0,87 %, ATOSS Software +0,70 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,63 %, Nordex -3,55 %, Jenoptik -1,26 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.376,51 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +2,10 %, Münchener Rück +1,03 %, Prosus Registered (N) +0,64 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -1,87 %, Stellantis -1,69 %, EssilorLuxottica -1,40 %
Der ATX steht bei 4.634,43 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,57 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,35 %, voestalpine +0,32 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,75 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,43 %, Erste Group Bank -1,11 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.243,77 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Swiss Re +0,94 %, Zurich Insurance Group +0,39 %, Kuehne + Nagel International -0,10 %
Flop-Werte: Novartis -2,36 %, CIE Financiere Richemont -1,68 %, Logitech International -1,00 %
Der CAC 40 steht bei 7.796,32 PKT und verliert bisher -0,63 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +0,89 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,44 %, Thales +0,25 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -1,87 %, Stellantis -1,69 %, Societe Generale -1,44 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.637,29 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,61 %, Alfa Laval +0,27 %, Securitas Shs(B) +0,02 %
Flop-Werte: Telia Company -2,48 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,64 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,62 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +2,64 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,30 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,25 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,49 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,07 %, Piraeus Port Authority 0,00 %
