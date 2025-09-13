Explorer, Entwickler, Produzenten: Zwei Tage Vollgas und Q&A mit den Machern!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Corp., Skeena Gold & Silver Corp. und Equinox Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit jedem der zuvor genannten Unternehmen: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Analyst und Manager Communication · Erstveröffentlichung: 14.09.2025, 09:29 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für den vergangenen Monat meldete das U.S. Bureau of Labor Statistics eine Arbeitslosenquote von 4,3 %, gegenüber 4,2 % im Vormonat. Parallel dazu entwickelt sich das Lohnwachstum stabil, mit plus 0,3 % verglichen zum Juli.

Diese insgesamt wenig erquickenden Erwerbstätigenquoten schickten US-Staatsanleihen auf Talfahrt. Während die US02Y über 11 Baispunkte verloren und bei 3,48 % landeten, ließen die 10 Jahres-Langläufer mit einem Minus von 15 Basispunkten noch mehr Federn und sanken auf ein 5 Monats-Tief von 4,07 %.

Doch was des einen Minus, ist des anderen Plus, wie der Goldpreis von über 3.600,- USD/Unze beeindruckend bestätigt. Denn durch den US-Anleihen-Ausverkauf erhielt der Preis für das Edelmetall mächtig viel Turbo-Treibstoff und setzte vergangene Woche mit einem Wochengewinn von +4 % ein fettes Ausrufezeichen.

Ein ideales Marktumfeld für die Wiedereröffnung der Rohstoffmesse München!

Denn diese öffnet unter neuem Management am 03. und 04. Oktober 2025 wieder seine Türen!

Ein Programm voller Highlights, hochkarätigen Keynote-Speakern wie beispielsweise Mr. DAX (Dirk Müller) und Florian Grummes, flankiert vom Who-is-Who der internationalen Rohstoffbranche verwandelt die Kleine Olympiahalle in das Epizentrum für Gold, Silber, Uran, Kupfer, Lithium & Co.! Zudem können Besucher der Rohstoffmesse Edelmetalle direkt vor Ort kaufen.

Das Team um den Neuorganisator Michael Türk hat Vollgas gegeben und deutlich mehr als 100 Aussteller nach München geholt, darunter TOP-Unternehmen wie:

Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97)!

Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) ist Mexikos neuester Gold und Silberproduzent. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seines Mega-Assets ‚La Guitarra‘ in Siebenmeilenstiefeln entschlossen voran. Wie schnell es hier vorwärts geht, zeigt die jüngste Meldung über umfangreiche Baumaßnahmen für eine 50%-ige Erhöhung der Nennverarbeitungskapazität von aktuell 500 Tonnen pro Tag auf sensationelle 750 bis 800 Tonnen pro Tag bis Q2-2026. Die nächste bombastische Benchmark von 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag wird für das dritte Quartal 2027 anvisiert und soll durch den Bau einer neuen, vollständig genehmigten Trockenhalde und die Hinzufügung eines zweiten Brechkreises erreicht werden.

Durch diese bedeutsame Kapazitätserweiterung steht ‚La Guitarras‘ vor gut neun Monaten aufgenommene kommerzielle Produktion vor dem nächsten Boost. Dabei sind die bereits angeschobenen Erweiterungen voll finanziert.

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER)!

Diese Ausnahmeerscheinung unter den angehenden Low-Cost-Goldproduzenten konzentriert sich auf die Revitalisierung der ehemals produzierenden Mine ‚Eskay Creek‘ im Goldenen Dreieck von British Columbia. ‚Eskay Creek‘ galt bis zu ihrer Schließung im Jahre 2008 durch den Vorbesitzer Barrick Gold als hochgradigste Goldmine der Welt und ganz nebenbei als fünftgrößter primärer Silberproduzent der Welt mit weit über 3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber zu phänomenalen 48,4 g/t Gold und 2.221 g/t Silber, über das gesamte Minenleben.

Die Renaissance dieser Mega-Mine geht Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) fokussiert und energisch an, wie unter anderem die ersten Anschlüsse an eine 287 Kilovolt-Wasserkraft-Übertragungsleitung für kostengünstige 0,06 CAD/kWh unterstreichen, während das Unternehmen weiterhin den Baufortschritt ihrer frühen Arbeiten gezielt vorantreibt. Das Unternehmen strebt die Produktionsaufnahme der Mine im zweiten Quartal 2027 an, wobei die jährliche Produktionsrate in den ersten fünf Jahren des Minenlebens 450.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr betragen soll.

Equinox Gold (WKN: A2PQPG)!

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) ist ein äußerst vielversprechender Goldproduzent mit einer starken Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada, den USA, Mexiko, Nicaragua und Brasilien. Equinox Gold rechnet für 2025 mit einer Goldproduktion von rund 850.000 Unzen und dürfte in den nächsten sechs Monaten ein deutliches Produktionswachstum verzeichnen, da seine neuen kanadischen Minen ihre Kapazitäten ausbauen. Eine Reihe von Entwicklungsprojekten in den USA, Mexiko und Brasilien bieten zusätzliches Wachstumspotenzial.

Auch dieser TOP-Goldproduzent stellt sich gerne Ihren Fragen vor Ort, am 03. und 04.10.2025 auf der Rohstoffmesse in München.

Neben Equinox, Skeena Gold & Silver und Sierra Madre Gold & Silver bietet das Line-up auf der diesjährigen Rohstoffmesse in München noch zahlreiche weitere Hochkaräter aus der internationalen Bergbaubranche, spannende Keynotes und inspirerende Insights inklusive.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG



Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Quellen: Sierra Madre Gold & Silver, Skeena Gold & Silver, Equinox Gold, Handelsbaltt, eigener Research. Intro Bild: stock.adobe.com

