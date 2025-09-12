Dax stabil nach US-Rekorden

Der Dax konnte seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten und notierte zuletzt nur noch 0,02 Prozent höher bei 23.708 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagvormittag um 0,10 Prozent auf 30.177 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,1 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag stabil präsentiert. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Aus Branchensicht gehörten die Aktien deutscher Autobauer zu den am meisten gemiedenen Werten. So verloren die Papiere von Volkswagen , BMW , Mercedes-Benz und Porsche AG zwischen 0,7 und 1,1 Prozent an Wert.

Unter den Einzelwerten fielen Hannover Rück als Dax-Spitzenreiter mit einem Kursanstieg von 2,8 Prozent auf. Damit stoppten sie zunächst ihren klaren Abwärtstrend seit Anfang August. Zuvor hatte die Großbank UBS die Titel des Rückversicherers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Analyst Will Hardcastle.

Die Anteilsscheine von Siltronic setzten sich mit plus 5,1 Prozent an die Spitze des SDax . Damit erholten sich die Aktien des Wafer-Herstellers etwas, nachdem sie tags zuvor auf den tiefsten Stand seit fast neun Jahren abgesackt waren./edh/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 83,60 auf Tradegate (12. September 2025, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,85 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+23,76 % bedeutet.



