GIGABYTE präsentiert mit „BEYOND EDGE" die nächste Stufe der KI-Innovation

TAIPEI, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit anerkannten Computermarken, hat auf dem GIGABYTE EVENT ihre nächste KI-Vision vorgestellt: BEYOND EDGE. Aufbauend auf der Dynamik der LEADING EDGE-Präsentation auf der COMPUTEX wird diese neue Vision durch Beyond Boundaries, Beyond the Device und Beyond Performance (Grenzen überschreiten, über das Gerät hinausgehen, mehr als nur Leistung) definiert und umfasst KI-fähige Plattformen, KI-gestützte externe GPUs, KI-Gaming-Laptops, Motherboards und Systeme, die Intelligenz in den Computeralltag bringen.

Das AI TOP Ecosystem kombiniert skalierbare Hardware mit der AI TOP Utility-Software und unterstützt nun fortschrittliche Architekturen wie Mixture of Experts (MoE). Diese einheitliche Lösung, die AI TOP 100 und AI TOP 500 umfasst, ermöglicht es Entwicklern, Forschern und Unternehmen, lokal große Modelle mit bis zu 685 Milliarden Parametern zu erstellen, zu optimieren und in Echtzeit zu analysieren.*

Um den großflächigen Einsatz von KI zugänglich zu machen, ermöglicht AI TOP ATOM, ein persönlicher Hochleistungs-KI-Computer mit dem NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, eine effiziente Feinabstimmung und Inferenz von Modellen mit 70 bis 200 Milliarden Parametern. NVIDIA ConnectX-Netzwerke verbinden zwei Systeme, um mit Modellen mit bis zu 405 Milliarden Parametern zu arbeiten, wobei kleinere aktive Parameter-Teilmengen genutzt werden, während das gesamte Wissen der größeren Modelle erhalten bleibt.*

Die AORUS AI BOX-Serie, die eGPUs mit NVIDIA Blackwell-Architektur, bietet Plug-and-Play-Beschleunigung für Laptops. Das AORUS RTX 5090 AI BOX gehört mit zu den leistungsstärksten Lösungen im Portfolio von GIGABYTE und bietet Performance für Gaming, Content-Erstellung und fortschrittliche KI-Anwendungen, während die neue AORUS RTX 5060 Ti AI BOX eine kompaktere Lösung darstellt, die ein einfaches Upgrade für Ultrabooks ermöglicht und 1080p-Gaming sowie alltägliche KI-Aufgaben unterstützt.

Über die Geräte hinaus: Die nächste Generation von KI-Systeme gestalten

Die 2025 AI-Gaming-Laptops von GIGABYTE integrieren RTX AI, Copilot+ PC und den exklusiven KI-Agenten GiMATE mit GiMATE Creator und GiMATE Coder. GiMATE Coder bietet intelligente Vorschläge und intelligente Vervollständigung für verschiedene Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript und C++. Er lässt sich in Visual Studio Code integrieren, sodass Benutzer effizient programmieren können. GiMATE Coder unterstützt außerdem Echtzeit-Fehlerkorrektur und kontextbezogene Refaktorisierung, wodurch das Programmiererlebnis spürbar verbessert wird. Die Produktpalette umfasst die leistungsstarke AORUS MASTER-Serie, das ultraschlanke GIGABYTE AERO X16 für KI-Multitasking sowie die GAMING-Serie mit den Modellen GAMING A16 PRO, GAMING A18 und GAMING A16, die Leistung mit Mobilität verbinden.