Deutsche Bank: (Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Obwohl europäische Banken derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt werden bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets wegen des Potenzials für weitere Kursanstiege mit einem Kursziel von 24 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung zumindest 33 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Deutsche Bank-Aktie setzte ihren Höhenflug auch nach dem kräftigen Rücksetzer vom April 2025, der den Kurs kurzfristig von 23 auf bis zu 18 Euro einbrechen ließ, fort. Nachdem die Aktie am 25.8.25 bei 32,09 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, notiert sie mit aktuell 31,47 Euro relativ knapp unterhalb dieses Höchststandes.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 31,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 31,50 Euro, BV 1, ISIN: DE000MK73FY5, Bewertungstag 19.12.25, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,47 Euro mit 2,16 – 2,17 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 33 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,72 Euro (+25 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,005 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,005 Euro, BV 1, ISIN: DE000UJ47W61, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,47 Euro mit 1,51 – 1,52 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 33 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,99 Euro (+97 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,015 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,015 Euro, BV 1, ISIN: DE000PJ6YU79, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,47 Euro mit 2,55 – 2,56 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,98 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.