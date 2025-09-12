    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    18. September 2025 - INSM feiert 25-jähriges Jubiläum mit Ministerpräsident Söder und Kanzleramtschef Frei neben dem Kanzleramt in Berlin

    Berlin (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) feiert in
    diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt die INSM am 18.09.2025
    zu einer Festveranstaltung in die "Weltwirtschaft" im Haus der Kulturen der Welt
    neben dem Kanzleramt in Berlin ein. Unter dem Motto "25 Jahre INSM - Wachstum
    für Deutschland" wird an diesem Tag zurückgeblickt auf prägende Kampagnen und
    insbesondere in die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Neben dem bayerischen
    Ministerpräsidenten und CSU-Chef Dr. Markus Söder und dem Chef des
    Bundeskanzleramts, Minister Thorsten Frei, als Festredner werden auch
    Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf, der JU-Bundesvorsitzende Johannes
    Winkel, die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Zeit-Journalist und
    stellv. Ressortleiter Politik Mark Schieritz und die BR-Journalistin Julia Ruhs
    auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Bröcker, dem
    Chefredakteur von Table.Briefings.

    Ablauf:

    ab 14.30 Uhr: Einlass

    15:00 Uhr: Begrüßung durch Thorsten Alsleben, INSM-Geschäftsführer

    15:10 Uhr: Grußwort von Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtmetall

    15:20 Uhr: Festansprache von Bundesminister Thorsten Frei mit anschließendem
    Gespräch

    16:00 Uhr: Paneldiskussion "Hat die Soziale Marktwirtschaft eine gute Lobby?"

    17:00 Uhr: Festansprache von Ministerpräsident Dr. Markus Söder "Soziale
    Marktwirtschaft - ein dauerhaftes Erfolgsmodell?" mit anschließendem Gespräch

    Ab 18:00 Uhr: Empfang mit Food & Drinks

    Es werden rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und
    Wissenschaft erwartet. Presse-/Medien-Akkreditierungen bitte hier (https://veran
    staltungen-insm.de/event.php?vnrtoken=JGFVycd8EG0SI1vd1uj2HDidK1HBaHKrisleUl5/Jh
    djAMoIDWTZ+oGRuIwE9eoDu9AlEwRg4PAdOsNI0tTvopxQVgCyjtYUByI5yVHZWdVzFGdiuoIlFK94HQ
    i7GU33n+9cKqT/l0mbEGxxouSxzqSpe9jFR4KbRrZm2dkrI4VIKi7CKNv/634wad/kUOYkKqFG0tq7nt
    pnc1KcRCP/VtCbUfQ1Mzb8pHXQasdmUXamym0ZYAR7wlWA68bGkzkNA5o1Btjk6jcOzH2pa6ziiPJgS+
    xlTzSnnpRMlzSN+NXGFP1zvMMf/aIOmEVH2yCKxTqHFolM+4+uKNngJoV+BJd4vLRczOS5luwNJ5ZWK8
    aBBINsi+nnjS1njtFo/R0FD/0R33hpMiT8ce9hERkuuqrsN8y6lC4/u9lMthD6vknwWaTPXibZIArBuF
    4E6jlChjwTFX6VTjg6Dc8sVlfo7xg=) .

    Pressekontakt:

    Carl-Victor Wachs
    Leiter Kommunikation & Pressesprecher

    mailto:wachs@insm.de
    T +49 176 616 49 030
    INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH
    Georgenstraße 22
    D - 10117 Berlin
    http://www.insm.de


    Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215B
    Umsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BB
    Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten Alsleben

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/6116100
    OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)




