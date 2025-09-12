18. September 2025 - INSM feiert 25-jähriges Jubiläum mit Ministerpräsident Söder und Kanzleramtschef Frei neben dem Kanzleramt in Berlin

Berlin (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) feiert in

diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt die INSM am 18.09.2025

zu einer Festveranstaltung in die "Weltwirtschaft" im Haus der Kulturen der Welt

neben dem Kanzleramt in Berlin ein. Unter dem Motto "25 Jahre INSM - Wachstum

für Deutschland" wird an diesem Tag zurückgeblickt auf prägende Kampagnen und

insbesondere in die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Neben dem bayerischen

Ministerpräsidenten und CSU-Chef Dr. Markus Söder und dem Chef des

Bundeskanzleramts, Minister Thorsten Frei, als Festredner werden auch

Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf, der JU-Bundesvorsitzende Johannes

Winkel, die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Zeit-Journalist und

stellv. Ressortleiter Politik Mark Schieritz und die BR-Journalistin Julia Ruhs

auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Bröcker, dem

Chefredakteur von Table.Briefings.



Ablauf:





ab 14.30 Uhr: Einlass



15:00 Uhr: Begrüßung durch Thorsten Alsleben, INSM-Geschäftsführer



15:10 Uhr: Grußwort von Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtmetall



15:20 Uhr: Festansprache von Bundesminister Thorsten Frei mit anschließendem

Gespräch



16:00 Uhr: Paneldiskussion "Hat die Soziale Marktwirtschaft eine gute Lobby?"



17:00 Uhr: Festansprache von Ministerpräsident Dr. Markus Söder "Soziale

Marktwirtschaft - ein dauerhaftes Erfolgsmodell?" mit anschließendem Gespräch



Ab 18:00 Uhr: Empfang mit Food & Drinks



Es werden rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und

Wissenschaft erwartet. Presse-/Medien-Akkreditierungen bitte hier (https://veran

staltungen-insm.de/event.php?vnrtoken=JGFVycd8EG0SI1vd1uj2HDidK1HBaHKrisleUl5/Jh

djAMoIDWTZ+oGRuIwE9eoDu9AlEwRg4PAdOsNI0tTvopxQVgCyjtYUByI5yVHZWdVzFGdiuoIlFK94HQ

i7GU33n+9cKqT/l0mbEGxxouSxzqSpe9jFR4KbRrZm2dkrI4VIKi7CKNv/634wad/kUOYkKqFG0tq7nt

pnc1KcRCP/VtCbUfQ1Mzb8pHXQasdmUXamym0ZYAR7wlWA68bGkzkNA5o1Btjk6jcOzH2pa6ziiPJgS+

xlTzSnnpRMlzSN+NXGFP1zvMMf/aIOmEVH2yCKxTqHFolM+4+uKNngJoV+BJd4vLRczOS5luwNJ5ZWK8

aBBINsi+nnjS1njtFo/R0FD/0R33hpMiT8ce9hERkuuqrsN8y6lC4/u9lMthD6vknwWaTPXibZIArBuF

4E6jlChjwTFX6VTjg6Dc8sVlfo7xg=) .



Pressekontakt:



Carl-Victor Wachs

Leiter Kommunikation & Pressesprecher



mailto:wachs@insm.de

T +49 176 616 49 030

INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH

Georgenstraße 22

D - 10117 Berlin

http://www.insm.de





Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215B

Umsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BB

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten Alsleben



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/6116100

OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)







