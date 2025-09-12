Terminankündigung
18. September 2025 - INSM feiert 25-jähriges Jubiläum mit Ministerpräsident Söder und Kanzleramtschef Frei neben dem Kanzleramt in Berlin
Berlin (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) feiert in
diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt die INSM am 18.09.2025
zu einer Festveranstaltung in die "Weltwirtschaft" im Haus der Kulturen der Welt
neben dem Kanzleramt in Berlin ein. Unter dem Motto "25 Jahre INSM - Wachstum
für Deutschland" wird an diesem Tag zurückgeblickt auf prägende Kampagnen und
insbesondere in die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Neben dem bayerischen
Ministerpräsidenten und CSU-Chef Dr. Markus Söder und dem Chef des
Bundeskanzleramts, Minister Thorsten Frei, als Festredner werden auch
Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf, der JU-Bundesvorsitzende Johannes
Winkel, die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Zeit-Journalist und
stellv. Ressortleiter Politik Mark Schieritz und die BR-Journalistin Julia Ruhs
auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Bröcker, dem
Chefredakteur von Table.Briefings.
Ablauf:
ab 14.30 Uhr: Einlass
15:00 Uhr: Begrüßung durch Thorsten Alsleben, INSM-Geschäftsführer
15:10 Uhr: Grußwort von Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtmetall
15:20 Uhr: Festansprache von Bundesminister Thorsten Frei mit anschließendem
Gespräch
16:00 Uhr: Paneldiskussion "Hat die Soziale Marktwirtschaft eine gute Lobby?"
17:00 Uhr: Festansprache von Ministerpräsident Dr. Markus Söder "Soziale
Marktwirtschaft - ein dauerhaftes Erfolgsmodell?" mit anschließendem Gespräch
Ab 18:00 Uhr: Empfang mit Food & Drinks
Es werden rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und
Wissenschaft erwartet. Presse-/Medien-Akkreditierungen bitte hier (https://veran
staltungen-insm.de/event.php?vnrtoken=JGFVycd8EG0SI1vd1uj2HDidK1HBaHKrisleUl5/Jh
djAMoIDWTZ+oGRuIwE9eoDu9AlEwRg4PAdOsNI0tTvopxQVgCyjtYUByI5yVHZWdVzFGdiuoIlFK94HQ
i7GU33n+9cKqT/l0mbEGxxouSxzqSpe9jFR4KbRrZm2dkrI4VIKi7CKNv/634wad/kUOYkKqFG0tq7nt
pnc1KcRCP/VtCbUfQ1Mzb8pHXQasdmUXamym0ZYAR7wlWA68bGkzkNA5o1Btjk6jcOzH2pa6ziiPJgS+
xlTzSnnpRMlzSN+NXGFP1zvMMf/aIOmEVH2yCKxTqHFolM+4+uKNngJoV+BJd4vLRczOS5luwNJ5ZWK8
aBBINsi+nnjS1njtFo/R0FD/0R33hpMiT8ce9hERkuuqrsN8y6lC4/u9lMthD6vknwWaTPXibZIArBuF
4E6jlChjwTFX6VTjg6Dc8sVlfo7xg=) .
Pressekontakt:
Carl-Victor Wachs
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
mailto:wachs@insm.de
T +49 176 616 49 030
INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH
Georgenstraße 22
D - 10117 Berlin
http://www.insm.de
Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215B
Umsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BB
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten Alsleben
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/6116100
OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)
