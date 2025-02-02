Inflationsrate im August 2025 bei +2,2 % / Inflationsrate legt erstmals seit Jahresbeginn leicht zu
WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, August 2025:
+2,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, August 2025:
+2,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, August 2025:
+2,1 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im August 2025 bei +2,2 %.
Im Juli und Juni 2025 hatte sie jeweils +2,0 % betragen. "Die Inflationsrate hat
sich erstmals in diesem Jahr leicht erhöht", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln hat
sich im August verstärkt. Zudem dämpfte der Preisrückgang bei Energie die
Inflationsrate weniger stark als in den Vormonaten." Gegenüber dem Vormonat Juli
2025 stiegen die Verbraucherpreise im August 2025 um 0,1 %.
Energieprodukte verbilligten sich um 2,4 % gegenüber August 2024
Die Preise für Energieprodukte lagen im August 2025 um 2,4 % niedriger als im
Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie hat sich damit im vierten Monat in
Folge abgeschwächt und fiel deutlich niedriger aus als im Vormonat Juli 2025
(-3,4 %). Binnen Jahresfrist gingen im August 2025 sowohl die Preise für
Kraftstoffe (-2,5 %) als auch für Haushaltsenergie (-2,3 %) zurück. Insbesondere
konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin von günstigeren Preisen
für leichtes Heizöl (-5,2 %) sowie für Brennholz, Holzpellets oder andere
Brennstoffe (-3,5 %) profitieren. Auch Strom (-1,7 %) und Fernwärme (-1,6 %)
verbilligten sich gegenüber dem Vorjahresmonat. Etwas teurer als ein Jahr zuvor
war hingegen Erdgas (+0,7 %).
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,5 %
Die Preise für Nahrungsmittel waren im August 2025 um 2,5 % höher als im
Vorjahresmonat und lagen damit erneut über der Gesamtteuerung. Im Juli 2025
hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,2 % gelegen.
Von August 2024 bis August 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,1 %) sowie
Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+6,9 %). Auch für Molkereiprodukte
und Eier (+3,2 %) sowie Fleisch und Fleischwaren (+2,9 %) fiel die Preiserhöhung
deutlich aus. Günstiger als ein Jahr zuvor wurden hingegen Speisefette und
Speiseöle (-1,3 %) sowie Gemüse (-1,1 %). Im Einzelnen standen auffälligen
Preiserhöhungen (zum Beispiel Schokoladen: +21,3 %) auch auffällige
Preisrückgänge (zum Beispiel Olivenöl: -22,6 %) gegenüber.
Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei +2,7 %
