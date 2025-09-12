Zinsen: Aktienmärkte mit Rally bis zur Fed-Sitzung, und dann..!

Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch - kein Zufall, denn die Fed senkt die Zinsen in eine steigende Inflation hinein! Die Aktienmärkte auf Allzeithoch - nun laufen aber besonders Aktien, die von sinkenden Zinsen profitieren würden. Aber wie lange geht die Party der Aktienmärkte noch? Die Märkte rechnen mit drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr - diese Erwartungen könnte Fed-Chef Powell jedoch am Mittwoch angesichts der steigenden Inflation aber deutlich dämpfen! Gold, das nun auch inflationsbereinigt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, ist ein Signal dafür, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist..

Hinweise aus Video: