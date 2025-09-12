    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zinsen: Aktienmärkte mit Rally bis zur Fed-Sitzung, und dann..!

    Die Aktienmärkte auf Allzeithoch - nun laufen aber besonders Aktien, die von sinkenden Zinsen profitieren würde

    Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch - kein Zufall, denn die Fed senkt die Zinsen in eine steigende Inflation hinein! Die Aktienmärkte auf Allzeithoch - nun laufen aber besonders Aktien, die von sinkenden Zinsen profitieren würden. Aber wie lange geht die Party der Aktienmärkte noch? Die Märkte rechnen mit drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr - diese Erwartungen könnte Fed-Chef Powell jedoch am Mittwoch angesichts der steigenden Inflation aber deutlich dämpfen! Gold, das nun auch inflationsbereinigt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, ist ein Signal dafür, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist..

    1. Alibaba-Aktie hebt ab: KI-Offensive ohne Nvidia-Chips

    2. Goldpreis erreicht inflationsbereinigten Rekord! ETF pushen

     

    Das Video "Zinsen: Aktienmärkte mit Rally bis zur Fed-Sitzung, und dann..! " sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
