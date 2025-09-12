SEVEN PRINCIPLES: Gewinnstark mit optimistischer 2025-Prognose!
Die SEVEN PRINCIPLES AG zeigt sich trotz Marktunsicherheiten im ersten Halbjahr 2025 profitabel und optimistisch, mit einem Umsatz von 30,3 Mio. EUR und einem EBIT von 0,7 Mio. EUR.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die SEVEN PRINCIPLES AG bleibt im ersten Halbjahr 2025 profitabel.
- Der Konzernumsatz beträgt rund 30,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 34,1 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das EBIT liegt bei ca. 0,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 1,1 Mio. EUR im Vorjahr.
- Trotz eines schwierigen Geschäftsverlaufs im 2. Quartal blickt das Unternehmen optimistisch auf das zweite Halbjahr.
- SEVEN PRINCIPLES AG hat ihren Hauptsitz in Köln und beschäftigt rund 360 Mitarbeiter in Europa.
- Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognose für 2025.
Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,98 % im
Plus.
0,00 %
-1,94 %
-0,98 %
-2,88 %
-9,82 %
-52,80 %
-36,88 %
-40,62 %
-50,44 %
