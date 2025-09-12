    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSEVEN PRINCIPLES AktievorwärtsNachrichten zu SEVEN PRINCIPLES
    SEVEN PRINCIPLES: Gewinnstark mit optimistischer 2025-Prognose!

    Die SEVEN PRINCIPLES AG zeigt sich trotz Marktunsicherheiten im ersten Halbjahr 2025 profitabel und optimistisch, mit einem Umsatz von 30,3 Mio. EUR und einem EBIT von 0,7 Mio. EUR.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die SEVEN PRINCIPLES AG bleibt im ersten Halbjahr 2025 profitabel.
    • Der Konzernumsatz beträgt rund 30,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 34,1 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Das EBIT liegt bei ca. 0,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 1,1 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Trotz eines schwierigen Geschäftsverlaufs im 2. Quartal blickt das Unternehmen optimistisch auf das zweite Halbjahr.
    • SEVEN PRINCIPLES AG hat ihren Hauptsitz in Köln und beschäftigt rund 360 Mitarbeiter in Europa.
    • Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognose für 2025.

    Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,98 % im Plus.


    ISIN:DE000A2AAA75WKN:A2AAA7





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



