Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro
- Hauck Aufhäuser stuft Eckert & Ziegler auf "Buy" hoch.
- Kursziel bleibt unverändert bei 21,70 Euro.
- Studie von Telix könnte Nachfrage nach GA-68 steigern.
HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 17,36 auf Tradegate (12. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,83 %/+302,76 % bedeutet.
Kursziel: 21,70 Euro
finde der split war bei einem kurs von 60 komplett unnötig. nichts weiter als financial engineering und unproduktiver aktivismus. bei diesem preis gab es keinen, absolut keinen grund einen split durchzuführen.
PSMA PET CT hatte ich schon 5x
Kosten pro PET CT = 1450 € Materialkosten
Diese Methode gibt es seit 2022.
Der Unterschied von MRT/ CT zu PET CT ist wie 2D Aufnahmen zu 3D Aufnahmen.
Seit Oktober 2023 ist es im Leistungskatalog der Krankenkasse. Somit wird diese Bildgebung speziell bei Prostatakrebs immer häufiger angewendet. Vorteil: genauere Bildgebung und dadurch weniger Falschdiagnosen, Falschbehandlungen, unnötige Behandlungen und somit Kostenersparnis bei Krankenkassen.
Dh riesiger Umsatz bei 50 000 Prostatafällen in Deutschland jährlich !!!