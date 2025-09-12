    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauck Aufhäuser stuft Eckert & Ziegler auf "Buy" hoch.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 21,70 Euro.
    • Studie von Telix könnte Nachfrage nach GA-68 steigern.
    ANALYSE-FLASH - Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 17,36 auf Tradegate (12. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,83 %/+302,76 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
