Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 17,36 auf Tradegate (12. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,83 %/+302,76 % bedeutet.