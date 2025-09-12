    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Inflation steigt auf 2,2 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Teuerungsrate in Deutschland steigt auf 2,2 Prozent.
    • Lebensmittelpreise steigen, Kaffee und Schokolade teuer.
    • Löhne steigen, Reallohnsteigerung von 1,9 Prozent.

    WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals in diesem Jahr hat die Teuerungsrate in Deutschland wieder leicht angezogen. Steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung im August auf 2,2 Prozent und damit wieder über die Zwei-Prozent-Marke getrieben. Womöglich setzt sich die Inflation dort vorerst fest, erwarten Volkswirte.

    Von Juli auf August 2025 zogen die Preise um 0,1 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte und damit vorläufige Daten bestätigt. Für die Monate Juni und Juli hatten die Wiesbadener Statistiker eine Inflationsrate von jeweils 2,0 Prozent errechnet. Für das Gesamtjahr wird eine Inflationsrate um die zwei Prozent erwartet.

    Zwar ist die große Teuerungswelle vorerst ausgelaufen, die Deutschland nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erfasst hatte. Doch die Inflation ist hartnäckiger als gedacht: Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie liegt hierzulande seit inzwischen drei Monaten bei 2,7 Prozent.

    Kaffee und Schokolade verteuern sich überdurchschnittlich

    Im August mussten die Menschen in Deutschland für Nahrungsmittel 2,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Im Juli hatten die Nahrungsmittelpreise um 2,2 Prozent zugelegt. In den Jahren 2022 und 2023 waren die Lebensmittelpreise um 13,4 Prozent beziehungsweise 12,4 Prozent geklettert.

    Überdurchschnittlich verteuerten sich im August 2025 etwa Kaffee (plus 22,8 Prozent) und Schokolade (plus 21,3 Prozent). Auch die Preise für Obst (plus 7,1 Prozent) zogen an, während Gemüse günstiger war als ein Jahr zuvor (minus 1,1 Prozent). Deutlich weniger zahlen mussten Verbraucher für Kartoffeln (minus 17,3 Prozent) und Zucker (minus 29,2 Prozent).

    Auch Preise für Dienstleistungen teils deutlich über Vorjahresniveau

    Das Leben in Deutschland hat sich im August auch in anderen Bereichen verteuert: Dienstleistungen waren wie im Juli 3,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Dass im August etwa Personenbeförderung (plus 11,1 Prozent) und Versicherungen (plus 6,4 Prozent) mehr kosteten, hat mit höheren Lohnkosten zu tun, die die Anbieter auf ihre Preise draufschlagen. Internationale Flüge kosteten hingegen in dem Sommermonat 8,2 Prozent weniger.

    Energie war nach den Berechnungen des Bundesamtes im August hingegen 2,4 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Allerdings waren die Energiepreise im August 2024 deutlicher gesunken. Im Jahresvergleich wirkt das wie eine Preissteigerung - ein sogenannter Basiseffekt, der die aktuelle Inflationsrate nach oben treibt.

    Verbraucher haben mehr Geld in der Tasche

    Immerhin haben viele Beschäftigte auch mehr Geld in der Tasche: Im zweiten Quartal stiegen die Löhne dem Statistischen Bundesamt zufolge mit 4,1 Prozent erneut stärker als die Verbraucherpreise. Daraus ergibt sich eine Reallohnsteigerung um 1,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Kaufkraftverluste vor allem aus den Jahren 2022 und 2023 werden somit zunehmend ausgeglichen - auch wenn das Lohn-Niveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 noch nicht wieder erreicht ist./ben/maa/nif/DP/jkr






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP Deutsche Inflation steigt auf 2,2 Prozent Erstmals in diesem Jahr hat die Teuerungsrate in Deutschland wieder leicht angezogen. Steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung im August auf 2,2 Prozent und damit wieder über die Zwei-Prozent-Marke getrieben. Womöglich setzt sich die …