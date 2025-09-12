BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 529,8EUR auf Tradegate (12. September 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 629

Kursziel alt: 629

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



