Commerzbank - Aktie mit schwachem Handelstag - 12.09.2025

Mit einer Performance von -1,94 % musste die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,98 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +109,84 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,09 % 1 Monat -8,42 % 3 Monate +18,98 % 1 Jahr +125,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Commerzbank Aktie, die aktuell durch Analysten-Abstufungen und Marktgerüchte unter Druck steht. Es wird eine kurzfristige Kursbewegung unter 30 Euro erwartet, während mittelfristig ein Anstieg auf 38 Euro realistisch erscheint. Nutzer sehen die Konsolidierung als Kaufchance und verweisen auf positive Wachstumsaussichten sowie ein mögliches Übernahmeangebot von UniCredit. Das KGV wird als niedrig eingeschätzt, was ein Kursziel von 52 Euro rechtfertigen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,38 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.