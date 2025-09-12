Nordex Aktie verliert signifikant - 12.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -5,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,94 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um -3,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +80,44 % gewonnen.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,70 % 1 Monat -11,43 % 3 Monate +16,94 % 1 Jahr +40,48 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,58 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.