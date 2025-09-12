HENSOLDT Aktie unter Verkaufsdruck - 12.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,48 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,66 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +7,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +177,75 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,45 % 1 Monat +17,80 % 3 Monate +2,66 % 1 Jahr +217,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die durch neue Aufträge und strategische Partnerschaften gefördert wird. HENSOLDT wird als Schlüsselakteur in der modernen Verteidigungstechnik, insbesondere in der Drohnenabwehr, gesehen. Forumsteilnehmer äußern optimistische Prognosen für den Aktienkurs, der möglicherweise über 100 Euro steigen könnte, und betonen die Bedeutung des Unternehmens für die nationale Sicherheit und technologische Innovationen in der Rüstungsindustrie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,80 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.