Adobe - Aktienkurs springt nach oben - 12.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Sie steigt um +4,25 % auf 311,55€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Adobe in den letzten drei Monaten Verluste von -14,35 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,94 % verloren.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,81 % 1 Monat +7,07 % 3 Monate -14,35 % 1 Jahr -41,81 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 424 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,90 Mrd. wert.

Adobe überrascht mit starken Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen und das KI-Geschäft boomt. Die Aktie legte nach Börsenschluss leicht zu.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.