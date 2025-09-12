    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adobe - Aktienkurs springt nach oben - 12.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +4,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe - Aktienkurs springt nach oben - 12.09.2025
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

    Adobe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Sie steigt um +4,25 % auf 311,55. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adobe!
    Short
    381,95€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    338,75€
    Basispreis
    2,53
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Adobe in den letzten drei Monaten Verluste von -14,35 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,94 % verloren.

    Adobe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,81 %
    1 Monat +7,07 %
    3 Monate -14,35 %
    1 Jahr -41,81 %

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 424 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,90 Mrd. wert.

    Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen


    Der deutsche Aktienmarkt erhielt von der EZB-Sitzung am Donnerstag keine Impulse. Wie allgemein erwartet ließ die Notenbank ihre Leitzinsen unverändert. Der DAX kletterte um 0,30 Prozent auf 23.704 Punkte. MDAX und TecDAX büßten hingegen 0,01 respektive 0,92 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 49 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug indes 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,90 Punkte auf 15,72 Zähler. Stärkste...

    Adobe überzeugt mit besseren Zahlen als erwartet – Aktie legt nachbörslich zu


    Adobe überrascht mit starken Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen und das KI-Geschäft boomt. Die Aktie legte nach Börsenschluss leicht zu.

    Adobe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adobe

    +4,62 %
    +4,81 %
    +7,07 %
    -14,35 %
    -41,81 %
    -20,94 %
    -23,85 %
    +339,62 %
    +6.479,34 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Adobe - Aktienkurs springt nach oben - 12.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +4,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.