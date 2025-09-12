    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.09.2025

    Am 12.09.2025 ist die Warner Bros. Discovery (A) Aktie, bisher, um +4,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Warner Bros. Discovery (A) Aktie.

    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    Warner Bros. Discovery ist ein führendes Medienunternehmen, das durch seine vielfältigen Inhalte und starken Marken im globalen Markt herausragt.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie notiert aktuell bei 14,379 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,50 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,619  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Warner Bros. Discovery (A) über einen Zuwachs von +61,70 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +44,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Warner Bros. Discovery (A) auf +41,67 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +44,35 %
    1 Monat +56,45 %
    3 Monate +61,70 %
    1 Jahr +130,95 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenzielle Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount und Skydance, die zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat. Analysten schätzen den Wert der Aktie im Übernahmefall auf 14-16 USD pro Anteil. Die positive Stimmung unter den Investoren zeigt sich in hohen Gewinnen und der Stabilität der Aktie. Zudem betont CEO Zaslav, dass der Streaming-Dienst unterbewertet ist und plant, die Abonnementpreise zu erhöhen, was die zukünftige Kursentwicklung unterstützen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.

    Informationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Warner Bros. Discovery (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,37 Mrd.EUR wert.

    Steuert Larry Ellison bald die Medienwelt? Ein Tech-Milliardär greift nach Hollywood


    Was bezweckt Larry Ellison mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery? Wird er der nächste Tech-Milliardär, der die Medien steuert?

    Warner Bros. Discovery im Visier von Paramount Skydance


    Die Aktie des Hollywood-Konzerns Warner Bros. Discovery ist nach einem Medienbericht über Übernahmepläne seitens des Rivalen Paramount Skydance um fast 30 Prozent hochgesprungen. Paramount erwäge ein Gebot mit Unterstützung der Familie des …

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Warner Bros. Discovery (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Warner Bros. Discovery (A)

    +3,89 %
    +44,93 %
    +56,50 %
    +63,60 %
    +130,10 %
    +14,06 %
    -25,13 %
    -37,74 %
    -35,27 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ



